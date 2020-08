Gantar se strinja s poslanci DeSUS: Poziv k odstopu Pivčeve prava odločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik sveta DeSUS in minister za zdravje Tomaž Gantar meni, da je poziv poslanske skupine DeSUS k odstopu predsednice stranke Aleksandre Pivec, prava odločitev. Prav bi bilo, da Pivčeva osebnih interesov ne bi postavljala pred strankine in bi čim prej odstopila z mesta predsednice, je za STA navedel Gantar. Sejo sveta bo sklical do 25. avgusta.