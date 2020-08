Izolski župan bo sam plačal za eno od sob ob nočitvi Pivčeve

Izolski župan Danilo Markočič se je odločil, da bo sam povrnil strošek za eno neupravičeno zaračunano sobo v primeru prenočitve kmetijske ministrice Aleksandre Pivec v izolskem hotelu Marina. Na občini so namreč ugotovili, da "ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica".

Iz izolske občine so v odgovoru Komisiji za preprečevanje korupcije, ki so ga posredovali medijem, navedli, da so Pivčevi rezervirali sobo v omenjenem hotelu med 12. do 14. junijem, ko je bila ministrica gostja občine, piše STA.

Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in za osebje njene varnostne službe, saj je bila pobudnica in gostiteljica obiska, so navedli na občini. Ob tem so poudarili, da v nobenem primeru niso nameravali poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva oz. varnostnikom, saj so imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba. Z informacijo, da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo, občina ni bila seznanjena, so dodali.

"Zaposleni pri odreditvi plačila računa niso bili pozorni na napake v specifikaciji računa"

Hotel Marina je občini 5. junija poslal predračun za dve nočitvi z zajtrkom med 12. do 14. junijem s končno ceno 454,8 evra, v kar je bila vključena turistična taksa in prijavnina. Na podlagi tega predračuna je bila 17. junija tudi izdana naročilnica. Dan pozneje so prejeli račun hotela in ga dne 20. julija plačali, saj se je končni znesek ujemal z zneskom na naročilnici, piše STA.

Ob tem na občini pojasnjujejo, da pristojni zaposleni pri odreditvi plačila računa niso bili pozorni na napake v specifikaciji računa. V računu namreč ni bila vključena turistična taksa in strošek prijavnine, prav tako sta bili na računu navedeni še dve imeni, ki nista bili skladni z rezervacijo občine.

Zato so o tem obvestili pristojno službo hotela in zahtevali popravek oz. dobropis računa. Nov račun s popravljeno specifikacijo so prejeli 29. julija.

Foto: STA Ko so bile ugotovljene napake na računu, so zaposleni opravili natančen pregled celotnega postopka, ki je pokazal, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica, ki ju je občina poslala hotelu, navajajo na občini, piše STA.

"Glede na to, da je do napake pri odrejanju plačila računa prišlo v kabinetu župana, se je župan Občine Izola Danilo Markočič odločil, da prevzame objektivno odgovornost in povrne znesek neupravičeno zaračunane sobe," so sporočili.

Ob tem bo župan v najkrajšem času zaposlene v kabinetu seznanil z dodatnimi navodili glede naročanja in plačevanja storitev ob obiskih različnih delegacij, ki jih gosti občina, piše STA.

Kmetijska ministrica in predsednica DeSUS, katere član je tudi Markočič, Aleksandra Pivec se sicer otepa očitkov, da je službeni obisk v Izoli raztegnila še v zasebnega, ob tem pa prenočila v hotelu na račun občine. S prvotno izdanega hotelskega računa naj bi izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve, kar je Pivčeva zanikala.

Zadevo v predhodnem preizkusu preučuje protikorupcijska komisija, obstoj suma kaznivega dejanja javne ustanove (po informacijah Televizije Slovenija naj bi očitek letel na Občino Izola) pa preverjajo tudi na koprski policijski upravi, še piše STA.