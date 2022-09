Stranka Aleksandre Pivec po poti SD, Fištravca in Boscarola

Stranka Naša dežela, ki jo je marca lani ustanovila Aleksandra Pivec, se je zaradi razkošne volilne kampanje in neuspeha na zadnjih parlamentarnih volitvah znašla pred finančnim zlomom. Iz objavljenega finančnega poročila Ajpesa je razvidno, da jim je štiri mesece po volitvah, ko bi morali poravnati vse obveznosti in zapreti posebni račun, ostalo skoraj za 300 tisoč evrov neplačanih računov. Podobnih primerov je bilo v preteklosti že veliko. Najdlje računov svojih volilnih kampanj ni plačevala SD, ki jo danes vodi Tanja Fajon. Kar desetletje. Vodja štaba nekdanjega župana Maribora Andreja Fištravca Darko Berlič je bil po medijskih razkritjih in kriminalistični preiskavi obsojen celo na pogojno zaporno kazen.

Stranka Naša dežela je na volitvah prejela le 1,5 odstotka oziroma 17.846 glasov volivcev. V finančnem poročilu je zapisano, da so porabili 65.230 evrov za kampanjo, a v nadaljevanju je nenavadna postavka: "neplačane obveznosti". Te znašajo 287.492 evrov. Kot izhaja iz finančnega poročila agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je stranka za kampanjo torej skupaj porabila 352.722 evrov.

Na podoben način je neplačane račune v preteklosti za poznejšega župana Andreja Fištravca in njegovo listo prikazal Darko Berlič. Ta se je po izjemnem nadzoru, ki ga je po medijskih razkritjih nepravilnosti opravilo računsko sodišče, znašel v sodnem postopku in bil obsojen na pogojno zaporno kazen. Med večjimi strankami računov kampanj v preteklosti niso plačevale stranke SD, LDS in Zares. Več o teh zapletih lahko preberete tukaj: ZAKAJ FIŠTRAVCU IN ŽIDANU DOLGOV NE TRGAJO OD PLAČ?. Med predsedniškimi kandidati je v preteklosti za poplačilo kampanje 165.674 evrov zmanjkalo vodji štaba Lojzeta Peterleta Ivu Boscarolu, ki je moral zaradi tega plačati 400 evrov globe.

Stranka Aleksandre Pivec bo na podlagi rezultata volitev letno prejela 74.911 evrov državnih dotacij. To bi sicer lahko zadostovalo za pokritje dolga v prihodnjih štirih letih, a ni nujno, da bodo upniki čakali tako dolgo. Po informacijah portala Necenzurirano.si Pošta Slovenije prek sodišča že terja okoli 15 tisoč evrov, zaradi česar so stranki blokirali poslovni račun. Dodajajo, da naj bi Pivčevo pred bankrotom reševal poslovnež Marjan Pišljar, ki lastniško obvladuje podjetje Vinag 1847 iz Maribora. V njem je poleti dobila službo tudi Pivčeva, ki opravlja delo prokuristke. Da so dobavitelji lahko tudi potrpežljivi, je pokazal primer stranke SD, saj so na poplačilo računov čakali dolga leta.

Poslovanja Naše dežele računsko sodišče najverjetneje ne bo preverjalo, saj ne bo deležna enkratnega povračila stroškov kampanje v višini 33 centov za glas volivca. Do tega so upravičene le stranke, ki so prejele več kot štiriodstotno podporo. Stranke, ki so dobile med dvema in štirimi odstotki podpore, pa bodo prejele polovico manj, torej 17 centov za glas volivca.

Z vprašanji, ali je računsko sodišče po uradni dolžnosti dolžno preverjati poslovanje stranke Pivčeve, smo se obrnili na računsko sodišče. Vprašali smo tudi, ali se lahko na podlagi medijskih zapisov sami odločijo za preverjanje poslovanja stranke. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Foto: Ajpes/posnetek zaslona Poslovanje političnih strank v rdečih številkah sicer ni nič nenavadnega. Tako se Socialni demokrati že 13 let utapljajo v dolgovih. Po zadnjih uradno objavljenih podatkih je stranka s 663.592 evri bilančno v globokem minusu.

Z izgubami sta v preteklosti poslovali tudi stranki LDS in Zares.