Stranka Gruzijske sanje je na oblast prišla leta 2012. Sprva je zasledovala bolj liberalne, prozahodne politike. Drugi mandat pa je prinesel retoričen in zakonodajni obrat vladajočih.

Med drugim je vlada liberalnejši del javnosti nedavno razburila s sprejemom zakona o tujem vplivu, ki zaostruje nadzor nad civilno družbo, in zakona o družinskih vrednotah in zaščiti mladoletnikov, ki omejuje pravice skupnosti LGBTQ. Minuli dve leti so na ulicah Tbilisija tako redno potekale demonstracije, zakonodajne spremembe pa so odkrito kritizirali tudi v Bruslju, zaradi česar je gruzijsko približevanje EU zastalo.

Vodstvo Gruzijskih sanj vztraja, da si še naprej prizadevajo za članstvo v uniji. V primeru le malo verjetne zmage z večino, potrebno za sprememb ustave, pa so obljubili, da bodo prepovedali osrednje opozicijske stranke ter dosegli mirno reintegracijo separatističnih pokrajin Južna Osetija in Abhazija, zaradi katerih je Rusija leta 2008 vojaško posredovala v Gruziji.

V vrstah opozicije še vedno prevladuje Združenje narodnega gibanja (UNM) zaprtega nekdanjega voditelja Mihaila Sakašvilija, ki vladajoči večini redno očita proruska stališča. Več opozicijskih strank se je zavezalo povolilnem povezovanju z namenom oblikovanja reformne vlade.