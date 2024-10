Bolgari in Japonci v nedeljo na predčasne volitve

Bolgari bodo v nedeljo volili nov 240-članski parlament. To bodo sedme volitve od aprila 2021, potem ko so se nestabilne koalicije v kratkem času sesule ali pa jim ni uspelo oblikovati večinske vlade. Ankete napovedujejo zmago stranki Gerb dolgoletnega predsednika vlade Bojka Borisova. Na Japonskem pa bodo istočasno predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Shigeru Ishiba sklical po prevzemu položaja v začetku meseca, da bi utrdil položaj.

Že sedmič v manj kot štirih letih

Bolgari se bodo na volišča znova odpravili sredi dolgoletne politične krize in štiri mesece po zadnjih volitvah, ki so jih pripravili po razpadu desnosredinske koalicijske vlade. "Ali bomo tokrat dobili vlado?" je po poročanju nemške tiskovne agencije eno najpogostejših vprašanj v najrevnejši članici EU pred tokratnimi predčasnimi volitvami.

Po junijskih volitvah nobeni stranki ni uspelo sestaviti nove vlade. Imenovana je bila začasna vlada pod vodstvom Dimitra Glavčeva. Glede na ankete bo v nedeljo zmagala desnosredinska stranka Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova. Javnomnenjska raziskava inštituta Market Links konservativcem napoveduje 24 odstotkov glasov.

A politični analitiki opozarjajo, da bo celo izkušeni politik Borisov verjetno zelo težko sestavil stabilno vlado, in predvidevajo, da bo v vladajoči koaliciji potreboval še najmanj dva partnerja.

Glede na ankete bo v nedeljo zmagala desnosredinska stranka Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova. Foto: Reuters

Glede na anketo Market Links se drugo mesto obeta proevropski liberalno-konservativni koaliciji Nadaljujemo spremembe – Demokratična Bolgarija (PP/DB) s 14,1 odstotka glasov, sledi ji proruska desna populistična stranka Preporod, ki naj bi jo podprlo 13,1 odstotka Bolgarov.

V parlament naj bi se prebile še štiri stranke oz. zavezništva. Obe krili liberalne stranke turške manjšine DPS, ki se je poleti razcepila na Zavezništvo za pravice in svoboščine (APS) ter Gibanje za pravice in svoboščine – nov začetek, naj bi dobili po okoli osem odstotkov glasov, Socialistična stranka sedem odstotkov, populistično-nacionalistično stranko Obstaja takšen narod (ITN) pa bi podprlo 4,6 odstotka volivcev.

Za najverjetnejšo koalicijsko partnerico Gerba velja prozahodno reformno zavezništvo PP/DB, vendar pa se stranki razhajata glede morebitnih ostalih članic vladajoče koalicije. PP/DB tako kategorično zavrača sodelovanje v vladi s katero od dveh liberalnih strank, nastalih po razpadu nekdanje turške stranke DPS, Gerb pa je v preteklosti že vladal s tiho podporo DPS.

Nad Borisovim visijo očitki o koruptivnosti

PP-DB po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi vztraja, da mora biti novi predsednik vlade politično distanciran od vseh strank in da ga ne sme določiti pričakovani zmagovalec volitev Gerb. Odločno tudi nasprotuje temu, da bi vlado znova vodil Borisov, ki mu očitajo koruptivno vladanje med letoma 2009 in 2021.

V bolgarski politiki je zelo izrazita tudi ločnica med prozahodnim in proruskim taborom. Politično nezadovoljstvo je gojišče za prorusko propagando, proruski populisti pa izkoriščajo razočaranje Bolgarov. Proruska stranka Preporod se je novembra 2021 uvrstila v parlament z nekaj manj kot petimi odstotki glasov, do danes je podporo skoraj potrojila.

Mesec dni trajajoča volilna kampanja je bila skromna, brez televizijskih soočenj voditeljev strank. Bolgari sicer zelo dvomijo v poštenost volitev. Kot je pokazala anketa Gallup International, jih kar 62 odstotkov ne verjame, da bodo volitve poštene. Spričo volilne utrujenosti je tokrat pričakovati okoli 30-odstotno volilno udeležbo, po poročanju Reutersa celo najnižjo po padcu komunizma.

Glasovanje se bo končalo ob 18. uri po srednjeevropskem času, ko bodo objavili izide vzporednih volitev. Končni izidi bodo znani v nekaj dneh.

Na Japonskem mogoč preobrat

Na Japonskem bodo v nedeljo predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Shigeru Ishiba sklical po prevzemu položaja v začetku meseca, da bi utrdil položaj. Nekatere ankete kažejo, da bi se lahko uštel in da bi dvostrankarska koalicija pod njegovim vodstvom lahko izgubila večino v spodnjem domu parlamenta.

Premier Shigeru Ishiba je predčasne volitve sklical po prevzemu položaja v začetku meseca, da bi utrdil položaj. Nekatere ankete kažejo, da bi se lahko uštel in da bi dvostrankarska koalicija pod njegovim vodstvom lahko izgubila večino v spodnjem domu parlamenta. Foto: Reuters Predčasne volitve bi lahko pokazale, da je bila odločitev Ishibe prenagljena. Njegova Liberalno-demokratska stranka (LDP) bi lahko izgubila večino v spodnjem domu parlamenta po skoraj neprekinjeni sedemdesetletni vladavini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Javnomnenjske ankete kažejo, da bi lahko LDP v spodnjem domu dobila manj kot 233 sedežev, kolikor jih potrebuje za večino. Trenutno ima z 256 sedeži relativno udobno večino, ki jo utrjuje z dodatnimi 32 sedeži koalicijske stranke Komeito. Nekatere ankete kažejo, da bi LDP s koalicijsko partnerico težko sestavila novo vlado brez sklepanja novih zavezništev.

Del glasov utegne vladnim strankam odvzeti priljubljeni vodja opozicijske Ustavno-demokratske stranke (CDP) in nekdanji premier Yoshihiko Noda, ocenjuje AFP.

Japonci zaskrbljeni zaradi inflacije

Javnomnenjske ankete kažejo, da volivce najbolj skrbi inflacija. Ta je bila tema, ki je – poleg škandalov glede financiranja LDP – odločilno prispevala k avgustovski odločitvi bivšega premierja Fumia Kishide, da se ne bo potegoval za ponovno izvolitev na mesto vodje stranke, ki zagotavlja tudi premierski položaj.

Teme, ki bodo odločile volitve, so gospodarstvo, obramba in demografija. Japonska velja za zelo zadolženo, saj beleži enega od najvišjih razmerij med dolgom in bruto domačim proizvodom. Država se hkrati spoprijema z vse višjimi izdatki za oskrbo starajočega prebivalstva.

Več izdatkov za obrambo in višja minimalna plača

Poseben izziv japonskim javnim financam predstavlja napovedano povečanje obrambnega proračuna. Zaradi tesnejšega sodelovanja z ZDA v luči zaostrovanja odnosov s Kitajsko v indijsko-pacifiški regiji Kishida obljublja podvojitev sredstev za obrambo.

Obljublja tudi, da bo ob uspehu na volitvah revitaliziral podeželska območja in do konca desetletja povprečno minimalno plačo dvignil za več kot 40 odstotkov.

Nekdanji obrambni minister si je že večkrat prizadeval za vodenje vlade. To mu je uspelo po tem, ko je septembra prevzel vodenje stranke.