Znano je, koliko sta za kampanjo porabili stranki Levica in Naša dežela

Ker se je rok za zaprtje volilnih računov in pripravo poročil o sredstvih, ki so jih stranke porabile za volilno kampanjo, končal, so skladno z njim svoje račune in tudi finančna poročila o volilni kampanji oddale vse večje stranke, ki se jim je ali pa se jim ni uspelo prebiti v parlament.

Najprej sta volilna računa morali zapreti SAB in LMŠ, ki se jima na volitvah ni uspelo prebiti v državni zbor in sta se po volitvah združili z Gibanjem Svoboda Roberta Goloba. Na portalu Ajpes so zdaj dostopna poročila o stroških kampanj strank DeSUS, Resni.ca, NSi, Piratska stranka, Vesna-zelena stranka. SD in Gibanje Svoboda ter SDS Janeza Janše, Konkretno in SNS Zmaga Jelinčič. Kot zadnji so na AJPES objavili poročili stranke Levica Luke Mesca in Naša dežela Aleksandre Pivec.

Levica uspešno v parlament, Naša dežela pač ne

Levica je na državnozborskih volitvah dobila 53.234 glasov in v parlamentu dobila pet poslanskih glasov, za kar je porabila 133.736 evrov. Za ta vložek in dosežen rezultat na volitvah bo prejela 133.615 evrov dotacij na leto.

Naša dežela, stranka Aleksandre Pivec, pa je na volitvah prejela več kot odstotek glasov in zbrala 17.846 glasov volivcev. Stroški za njihovo kampanjo so znašali 65.230 evrov, na podlagi rezultata pa bo letno prejela 74.911 evrov državnih dotacij.

Zakonodaja strankam, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, dodeljuje vsakomesečne dotacije iz državnega proračuna.

Stranke, ki so prejele več kot štiriodstotno podporo, bodo dobile tudi enkratno povračilo stroškov kampanj v višini 33 centov za glas volivca, stranke, ki so dobile podporo med dvema in štirimi odstotki, pa bodo prejele polovico manj, torej 17 centov za glas volivca.

Stranka Naša dežela Aleksandre Pivec je v kampanji za državnozborske volitve porabila 65.230 evrov, a se ji ni uspelo uvrstiti v parlament. Foto: Bojan Puhek

Skupni znesek na posebnem računu stranke Levica, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 133.736 evrov, pri čemer so 121.190 evrov prenesli s svojega osnovnega transakcijskega računa, 12.546 evrov pa so dobili denarnih nakazil.

Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Foto: Ajpes/posnetek zaslona

Celotno poročilo stranke Levica je na voljo na tej povezavi.

Skupni znesek na posebnem računu stranke Naša dežela, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 65.230 evrov, pri čemer so 4.845 evrov prenesli s svojega osnovnega transakcijskega računa, 60.385 evrov pa so dobili denarnih nakazil.

Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Foto: Ajpes/posnetek zaslona

Celotno poročilo stranke Naša dežela si lahko pogledate na tej povezavi.

Kako uspešne so bile stranke po stroških na posameznega volivca?

Če preračunamo število glasov, ki jih je dobila posamezna stranka, in ves strošek kampanje, lahko ugotovimo, koliko stroškov je imela stranka glede na posameznega volivca.

Najuspešnejša stranka po stroških na posameznega volivca je bila za zdaj, po še neuradnih poročilih, Resni.ca, ki je na volivca porabila 0,75 evra, sledi jim parlamentarna stranka Gibanje Svoboda z 0,99 evra na volivca. Tretja najuspešnejša stranka glede stroškov na posameznega volivca pa je bila še ena neparlamentarna stranka Naša prihodnost.

Daleč najslabši rezultat po stroških na posameznega volivca je dosegel DeSUS, ki je na volivca porabil 20,28 evra, stranka pa zato, ker je ni volil niti odstotek volivcev, državnih dotacij ne bo več dobivala. Stranki DeSUS sledi kandidatna lista Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS), ki je porabil 11,96 evra na posameznega volivca. Tretji najslabši rezultat pri stroških na posameznega volivca je dosegla Stranka Alenke Bratušek SAB, ki je na posameznega volivca porabila 8,67 evra.

Kako je s kaznimi?

Če posamezna stranka ne upošteva rokov, ki so v skladu z zakonom predpisani za oddajo finančnih poročil, jo lahko v primeru neupoštevanja teh čaka globa. 38. člen v tem primeru pravi:

"Z globo od 10.000 do 20.000 evrov se kaznuje organizator volilne kampanje - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje v skladu z 18. in 19. členom tega zakona, ali namerno predloži lažno poročilo o financiranju volilne kampanje ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen)."

Foto: Zakonodajno-pravna služba/posnetek zaslona