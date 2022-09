Gibanje Svoboda si je skoraj ves denar za kampanjo nakazalo s svojega osnovnega računa

Iztekajo se še zadnji dnevi za zaprtje volilnih računov in pripravo poročil o sredstvih, ki so jih stranke porabile za volilno kampanjo. Najprej sta volilna računa morali zapreti SAB in LMŠ, ki se jima na volitvah ni uspelo prebiti v državni zbor in sta se po volitvah združili z Gibanjem Svoboda Roberta Goloba, tik za njima sta svoj volilni račun zaprli stranki DeSUS in Resni.ca, prejšnji teden NSi, Piratska stranka, Vesna-zelena stranka in SD, zdaj pa je svoje poročilo izdala še največja stranka Gibanje Svoboda. Poročili morata izdati še Levica in SDS.

Stroški volilne kampanje bodo Gibanju Svoboda povrnjeni v približno pol leta

Gibanje Svoboda je na volitvah zbralo 34,45 odstotka glasov in za volilno kampanjo porabilo 408.002,59 evra, pri čemer so 409.500 evrov prenesli s svojega osnovnega transakcijskega računa, 1.067,71 evra pa je bilo druge oblike nedenarnih prispevkov in prevzem obveznosti. Kot je razvidno, je Gibanje Svoboda skoraj celotno vsoto, ki jo je namenilo za kampanjo, preneslo z osnovnega transakcijskega računa. Gre namreč za novo stranko, ki od prej ni imela donacij. Medtem ko smo pri drugih strankah videli, da so prejemali donacije, tudi s strani poslancev, tega pri Gibanju Svoboda ni zaslediti.

Kako so v Gibanju Svoboda porabili denarna sredstva, si lahko ogledate spodaj:

Foto: posnetek zaslona Zakonodaja strankam, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Gibanje Svoboda bo glede na volilni rezultat prejelo 726.726 evrov, kar pomeni, da ji bodo stroški volilne kampanje povrnjeni v približno pol leta.

Sredstva je najbolje unovčila Resni.ca

Po do zdaj predstavljenih poročilih je za volilno kampanjo največ denarja, 664.461,10 evra, porabila NSi, ki je na državnozborskih volitvah zbrala 6,86-odstotno podporo in je tretja največja stranka v državnem zboru.

Porabljena sredstva je najbolje unovčila Resni.ca, ki je porabila najmanj denarja, 25.662,93 evra, in si priborila 2,86-odstotno podporo. To pomeni, da bo dobila 101.886 evrov državnih dotacij oziroma približno osem tisoč evrov mesečno.

Med največjimi poraženci je stranka DeSUS, ki je za volilno kampanjo porabila 158.983,44 evra, kar je šestkrat več kot Resni.ca, in z le 0,66-odstotno podporo ostala brez državnih dotacij.