Znano je, od kod sta Bratuškova in Šarec prenesla skoraj ves denar za volilno kampanjo

Na Ajpesu so objavljena prva poročila strank o stroških volilnih kampanj. Med njimi sta tudi poročili strank SAB in LMŠ, ki sta se po volitvah, na katerih se jima ni uspelo prebiti v državni zbor, združili z Gibanjem Svoboda Roberta Goloba.

Stranki SAB je na volilnem računu ostalo šest evrov

Kot je razvidno, so v stranki SAB na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrali 269.745 evrov, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 267.745 evrov. Ostalih dva tisoč evrov je prispeval njihov poslanec Andrej Rajh.

Kaj vse so plačali s tem denarjem, od katerega jim je na koncu ostalo šest evrov, si poglejte tukaj:

Foto: posnetek zaslona Največ sredstev so nakazali podjetju za ekonomsko propagando in reklamo Europlakat, in sicer 69.727,01 evra, sledi marketinško podjetje Media Terra, ki so mu najprej nakazali 32.790,83 evra, nato pa še 2.222,68 evra. Na tretjem mestu je Elektronsko pismo Pošte Slovenije, nakazali so jim 19.150,95 evra, 17 tisoč so nakazali podjetju Ajjan Associates 501 Mortimer Court, 9,702,66 evra pa Radiu televiziji Slovenija.

Celotno poročilo stranke SAB je na voljo na tej povezavi.

Koliko denarja so za volilno kampanjo porabili v LMŠ?

Nekoliko manj sredstev so za volilno kampanjo porabili v LMŠ. Skupen znesek na posebnem računu, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 118.450 evrov, pri čemer so 118.400 evrov prenesli z njihovega osnovnega transakcijskega računa, 50 evrov pa so dobili denarnih nakazil fizičnih oseb. Za volilno kampanjo so porabili 118.234,66 evra. Na posebnem računu jim je tako ostalo 215,34 evra. Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Foto: posnetek zaslona

Lista Marjana Šarca je največ denarja, 19.998,73 evra, nakazala podjetju Europlakat, 9.063,75 evra podjetju za grafično oblikovanje Enzo grafika, 8.193,28 podjetju Plakat Media za najem oglasnih panojev, 7.292,18 evra podjetju Gerčar prevozi in 3.900 evrov fotografu in snemalcu Mateju Špeharju.



Ostale zneske, ki jih je Lista Marjana Šarca namenila za volilno kampanjo, si lahko ogledate tukaj.

Koliko je porabila Anica Bidar

Na Ajpesu je objavljeno tudi poročilo stranke Anice Bidar Za ljudstvo Slovenije, ki je nastala pred državnozborskimi volitvami. Kot je razvidno iz poročila, so na posebnem računu imeli 6.415,43 evra, pri čemer so iz osnovnega računa stranke na volilni najprej prenesli 4.815 evrov, kasneje pa še 1.600 evrov. Od prenesenih sredstev so za volilno kampanjo porabili 6.415,43 evra, kar pomeni, da so porabili celotno vsoto, nakazano na volilni račun. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Foto: posnetek zaslona

Pri stranki Za ljudstvo Slovenije so največ denarja nakazali podjetju za proizvodnjo, trgovino in storitve GMK sistemi. Nakazan znesek je znašal 1.181,77 evra. 1.067,50 evra so plačali podjetju za marketing Amicus, 976 evrov podjetju Miču tisk, 679,54 evra trgovini in proizvodnji Majice, 636,11 evra pa podjetju za spletne in grafične storitve MVM servis. Celotno poročilo stranke Za ljudstvo Slovenije najdete na tej povezavi.