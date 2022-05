Preberite, kaj Šarcu in Bratuškovi ponuja Golob

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alenka Bratušek in Marjan Šarec se z Robertom Golobom pogovarjata o vodenju ministrstev. Foto: Bojan Puhek/STA

Nekdanja premierja Marjan Šarec in Alenka Bratušek bi lahko v novi vladi prevzela dve ministrstvi, če bosta pristala na hitro združevanje njunih strank LMŠ in SAB z Gibanjem Svoboda, piše Delo. S tovrstnim povezovanjem v stranki Roberta Goloba računajo tudi na zmago na jesenskih lokalnih volitvah.

Najverjetnejši mandatar za sestavo vlade Robert Golob bo jutri razkril strankarski razrez ministrstev in kandidate za njihovo vodenje. Kot je znano, sta ponudbi za sodelovanje v vladi prejela tudi predsednika strank LMŠ in SAB, Marjan Šarec in Alenka Bratušek, ki sta sicer ostala pred vrati parlamenta.

Čeprav se je sprva ugibalo, da bi lahko Šarec prevzel ministrstvo za obrambo, je tik pred zdajci prišlo do spremembe. Golob naj bi po poročanju časnika Delo vodenje ministrstva za regionalni razvoj ponudil nekdanjemu premierju Šarcu, obrambno ministrstvo pa Antonu Grizoldu. Slednji je Gibanju Svoboda pomagal pri pisanju programa na obrambno-varnostnem področju, obrambni minister pa je bil že v vladi Janeza Drnovška.

Bratuškova naj bi po pisanju Dela prevzela ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost, ki bo prvenstveno zadolženo za upokojence.

Golob je prejšnji teden potrdil, da so v Gibanju Svoboda že opravili pogovore o sodelovanju z LMŠ in SAB, a dokončnega dogovora o sodelovanju še ni. Stranki tudi nista prisotni v koalicijskih pogajanjih, bi pa vsi morebitni kadri obeh liberalnih strank spadali v kvoto Gibanja Svoboda. Delo še piše, da bi v kvoto največje parlamentarne stranke lahko spadal tudi ministrski kandidat iz zelene stranke Vesna, ki bi bdel nad novoustanovljenim podnebnim resorjem. Sopredsedujoča stranki Uroš Macerl in Urša Zgojznik pogovorov o sodelovanju v vladi za Delo nista zanikala.

Nova vlada z več ministrstvi

Kot je znano, Golobova vlada predvideva vzpostavitev štirih novih resorjev s področja medgeneracijske solidarnosti, regionalnega razvoja, podnebne politike in digitalizacije.

Znano je tudi, da si v Gibanju Svoboda želijo čimprejšnje konsolidacije političnega prostora na liberalni sredini v eno stranko. Združitveni kongres Gibanja Svobode, LMŠ in SAB bi se po ocenah Dela lahko odvil že do poletja, s tem pa bi Golobova stranka prišla tudi do razvejane lokalne mreže pridruženih strank.

Povezovanje in združevanje liberalnih strank že dalj časa zagovarja tudi odhajajoči predsednik DZ Igor Zorčič, ki je svojo stranko Lide ustanovil prav z namenom povezovanja liberalnega bloka pred volitvami, na katerih pa se je zadnji hip odločil, da ne bo sodelovala.