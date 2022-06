Člani SAB bodo danes odločali o združitvi z Gibanjem Svoboda

Danes se začenja dopisni kongres stranke SAB, na katerem bodo člani odločali o združitvi z Gibanjem Svoboda. Odločitev se pričakuje predvidoma do konca tedna, predsednica SAB Alenka Bratušek pa računa na zadostno podporo. Formalna združitev LMŠ in SAB pod okrilje Gibanja Svoboda se pričakuje do konca meseca, združitveni kongres pa do jeseni.