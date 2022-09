Nekdanji minister za volilno kampanjo segel globoko v žep

Po strankah SAB, LMŠ, DeSUS in Resni.ca so svoje posebne volilne račune zaprle še NSi, Piratska stranka in Vesna-zelena stranka. Največ denarja je po doslej znanih podatkih za volilno kampanjo porabila NSi, najmanj pa Resni.ca. Stranki NSi je največ denarja nakazal nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. NSi, tretja največja stranka v državnem zboru je za volilno kampanjo porabila 664.461,10 evra, Piratska stranka 68.704,48 evra in Vesna 55.864,83 evra, je razvidno iz finančnih poročil o volilni kampanji za letošnje državnozborske volitve, objavljenih na Ajpesu. Koliko denarja so za volilno kampanjo porabile ostale stranke, si preberite tukaj in tukaj .

Iztekajo se zadnji dnevi, ko morajo stranke zapreti svoje posebne volilne račune in pripraviti poročila o sredstvih, ki so jih porabila za volilno kampanjo. Najprej sta volilna računa morali zapreti SAB in LMŠ, ki se jima na volitvah ni uspelo prebiti v državni zbor in sta se po volitvah združili z Gibanjem Svoboda Roberta Goloba. Tik za njima sta svoj volilni račun zaprle še stranka DeSUS in Resni.ca, zdaj pa še NSi, Piratska stranka in Vesna-zelena stranka.

Po doslej predstavljenih poročilih je največ denarja, 664.461,10 evra porabila NSi, ki je na državnozborskih volitvah zbrala 6,86 odstotno podporo in je tretja največja stranka v državnem zboru.

NSi sledi SAB, kjer so porabili 269.739,20 evra kar je približno trikrat manj denarja kot v NSi, na tretjem mestu je stranka DeSUS, porabili so 158.983,44 evra, še za nekaj tisočakov manj pa so ga porabili v LMŠ in sicer 118.234,66 evra.

Sledita Piratska stranka (68.704,48 evra) in potem Vesna-zelena stranka ( 55.864,83 evra), ki sta porabili približno še za polovico manj denarja kot LMŠ, vendar še vedno več kot Resni.ca, ki je po doslej znanih podatkih porabila najmanj denarja (25.662,93 evra) in na volitvah dosegla boljši rezultat kot Piratska stranka in Vesna-zelena stranka.

NSi največ sredstev nakazal Mark Boris Andrijanič

NSi je na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrala 664.461,10 evrov, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 476.779,79 evra, preostalih 187.681,31 evra pa so prejeli v obliki denarnih prispevkov. Največ 10.200 evrov je prispeval minister iz njihove kvote Mark Boris Andrijanič.

Za volilno kampanjo so v stranki NSi porabili celoten znesek, torej vseh 664.461,10 evra. Kaj vse so plačali s tem denarjem, si poglejte v spodnji tabeli:

Foto: posnetek zaslona

NSi je v nasprotju s šesto točko Zakona o volilni in referendumski kampanji prejela sredstva samostojnega podjetnika Roletarstvo Medle, proizvodnja, trgovina in inženiring v višini tisoč evrov. Nakazanih sredstev stranka ne more vrniti, jih pa lahko nakaže v dobrodelne namene. To so v NSi tudi storili in sicer so nedovoljeni vir prispevkov nakazali dobrodelni organizaciji Karitas.

Zneske, ki jih je NSi namenila za volilno kampanjo, si lahko ogledate tukaj.

Piratska stranka in Vesna sta porabili približno enako sredstev in dosegli podoben rezultat

Precej podobno vsoto porabljenih sredstev in rezultat volitev lahko vidimo pri Piratski stranki in Vesni-zeleni stranki. Piratska stranka je na volitvah zbrala 1,63 odstotka glasov in za volilno kampanjo porabila 68.704,48 evra, Vesna - zelena stranka pa je dobila 1,35 odstotka glasov in za volilno kampanjo porabila sredstva v višini 55.864,83 evra.

Skupen znesek na posebnem računu Piratske stranke, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 71.904,48 evrov, pri čemer so 70.500 evrov prenesli z njihovega osnovnega transakcijskega računa, 1.364,48 evrov pa so dobili denarnih nakazil. Za volilno kampanjo so porabili 68.704,48 evra. Na posebnem računu jim je tako ostalo 3.200 evrov. Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Foto: posnetek zaslona Tako kot pri NSi so tudi v Piratski stranki prejeli nedovoljen vir prispevkov in sicer v višini 400,28 evra. Sredstva so prejeli od treh različnih podjetji. Nedovoljeni vir prispevkov evrov in presežek zbranih sredstev so nakazali Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice.

Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.

Vesna -zelena stranka je na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrala 55.869,89 evra, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 22.626 evrov, preostalih 33.243,89 evra so zbrali z denarnimi prispevki. Za namen volilne kampanje so porabili 55.864,83 evra. Na volilnem računu jim je torej ostalo 5,06 evra. Nedovoljenih virov niso prejeli. Kako so v stranki Vesna porabili denarna sredstva, si lahko ogledate spodaj:

Foto: posnetek zaslona

Poročilo si lahko v celoti ogledate tukaj.

Vsem trem strankam bodo povrnjeni stroški kampanje

Zakonodaja strankam, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. NSi bo od države za kampanjo prejela 26.992,02 evra, Piratska stranka 6.428,40 evra in Vesna-zelena stranka 5.309,37 evra. Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu, imajo namreč pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.