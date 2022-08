To je uspelo Stevanoviću s slabimi 26 tisočaki

Stranka DeSUS je za letošnje državnozborske volitve porabila skoraj 160 tisočakov, medtem ko je stranka Resni.ca Zorana Stevanovića porabila precej manj denarja, in sicer 25.662,93 evra. Resni.ca je na volitvah s kar šestkrat manj denarja dosegla zavidljivo boljši rezultat kot pa DeSUS. Podprlo jo je namreč 2,86 odstotka volivcev, medtem ko je DeSUS z 0,66-odstotno podporo pristal med poraženci letošnjih volitev in posledično ostal brez državnih dotacij.

Najkasneje štiri mesece po volitvah morajo stranke zapreti poseben transakcijski račun in v 15 dneh po zaprtju pripraviti in objaviti poročilo o stroških kampanje, ki je dostopno na Ajpesu.

Poročilo sta zdaj objavili tudi stranki DeSUS in Resni.ca Zorana Stevanovića, ki se jima ni uspelo prebiti v parlament. Je pa Stevanović z relativno malo porabljenega denarja, za volilno kampanjo so zbrali 25.662,93 evra, dosegel 2,86-odstotno podporo. Na drugi strani je stranka DeSUS porabila precej več, a se to na volilnem rezultatu ne odraža.

Stevanović za kampanjo porabil 26 tisočakov

Obe stranki, tako DeSUS kot Resni.ca, sta skoraj ves denar za volilno kampanjo, ki se zbira na posebnem transakcijskem računu, nanj prenesli s transakcijskega računa stranke, je razvidno iz finančnih poročil o volilni kampanji za letošnje državnozborske volitve.

Stranka Resni.ca je na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrala 25.662,93 evra, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 17.840 evrov, preostalih 7.822,93 evra so zbrali z denarnimi prispevki.

Kaj vse so plačali s tem denarjem, si poglejte spodaj:

Foto: Ajpes

Največ sredstev so nakazali podjetju za ekonomsko propagando in reklamo Europlakat, v skupni višini 6.764,39 evra. Sledi podjetje Gorenjski glas, ki so mu nakazali 2.087,38 evra. Za stroške tiskanja pa so največ nakazali podjetju Artes Studio, in sicer 5.103,19 evra.

Celotno poročilo stranke Resni.ca si lahko ogledate tukaj.

DeSUS za kampanjo porabila šestkrat več kot Resni.ca

Precej več denarnih sredstev je za volilno kampanjo porabila stranka DeSUS. Skupen znesek na posebnem računu, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 158.983,44, pri čemer so 158.243,44 evra prenesli z njihovega osnovnega transakcijskega računa, 740 evrov pa je bilo denarnih prispevkov.

Kako so v stranki DeSUS porabili denarna sredstva, si lahko ogledate spodaj:

Foto: Ajpes

Podroben seznam posameznih izdatkov stranke DeSUS si lahko ogledate tukaj.

Resi.ca bogatejša za slabih 100 tisočakov, DeSUS ostal brez državnih dotacij

Zakonodaja strankam, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Stranka Resni.ca je na volitvah dosegla 2,86-odstotno podporo, kar pomeni obogatitev strankarskega proračuna. Poleg tega se jim bodo z rednimi mesečnimi dotacijami v višini dobrih osem tisoč evrov v kratkem času povrnili stroški kampanje.

Stranka Resni.ca od države za kampanjo sicer prejme še 11.255 evrov. Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu, imajo namreč pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.

Med poraženci tokratnih volitev se je takoj za LMŠ Marjana Šarca znašla stranka DeSUS. Z 0,66-odstotno podporo, ki so jo dosegli na letošnjih volitvah, so izgubili skoraj 150 tisoč letnih dotacij. Ker niso dosegli enoodstotnega praga, do državnega denarja niso več upravičeni.