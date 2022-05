Finančno potolčeni Šarec, Počivalšek in Jasnič, zmagovalca Golob in Stevanović

Kar 185.788 evrov dotacij letno je na volitvah pred tednom izgubila LMŠ Marjana Šarca, ki je s tem daleč največji poraženec volitev. Sledi DeSUS Ljuba Jasniča, ki so mu volivci odvzeli 147.170 evrov. Državnih dotacij sploh več ne bodo dobili. Močno pa so volivci udarili tudi Levico Luke Mesca, ki so ji na letni ravni odvzeli dobrih sto tisoč evrov. V vrh po porazu spada še Konkretno Zdravka Počivalška, ki pa je poraz doživela v koaliciji petih strank. Ker je državna volilna komisija včeraj k rezultatu prištela še zadnje glasovnice, je mogoče natančno izračunati, koliko državnih dotacij bodo stranke in koalicije od zdaj dobivale, pa tudi kdo je največ izgubil in kdo največ pridobil v primerjavi s prejšnjimi volitvami.

Na petem mestu med finančno najbolj potolčenimi je SD Tanje Fajon, za katero bo to še posebej resen udarec, ker je bila ta stranka edina med večjimi po letnih poročilih že iz preteklosti v rdečih številkah.

Zmaga Svobodnjakov in Resni.ce

Finančni zmagovalec so svobodnjaki Roberta Goloba. Nova stranka, ki jo vodi, na volitvah še ni nastopala in zato tudi pravice do dotacij ni imela. Volitve so ji na letni ravni prinesle 711.443 evrov. Po obogatitvi proračuna je na drugem mestu Resni.ca Zorana Stevanovića, ki sicer ni dosegla štiriodstotnega praga za vstop v parlament, je pa bila najboljša med strankami, ki jih je volil več kot odstotek volivcev. Te pridobijo pravico do državnih dotacij. Izračun, ki ga predstavljamo, ni uraden, naredili smo ga sami, denar pa bo med stranke bo razdeljen tako:

2018, letno 2022, letno razlika LMŠ, Marjan Šarec 300.405 € 114.617 € −185.788 € DeSUS 147.170 € 0 € −147.170 € Levica, Luka Mesec 235.082 € 129.006 € −106.076 € SD, Tanja Fajon 247.222 € 172.134 € −75.088 € SNS 132.136 € 71.178 € −60.958 € SAB 150.764 € 92.976 € −57.788 € SDS, Janez Janša 546.508 € 498.248 € −48.260 € Pirati 91.789 € 74.019 € −17.770 € NSi, Matej Tonin 191.784 € 175.531 € −16.253 € Naša prihodnost in DD 79.142 € 75.321 € −3.821 € Vesna 0 € 68.495 € 68.495 € Naša Dežela 0 € 71.358 € 71.358 € Zdrava družba 0 € 76.530 € 76.530 € Resni.ca 0 € 97.847 € 97.847 € GS, Robert Golob 0 € 711.443 € 711.443 € Konkretno, ZS, SLS, NLS, NS 415.146 € 108.444 € −306.702 €

Prikazane so letne vsote. V proračunu je letno za stranke načrtovanih 2.537.147 evrov. Četrtina te vsote se med vse razdeli v enakem znesku, ki znaša letno za vsako 42.286 evrov. Preostanek se deli sorazmerno na število volivcev. Pred štirimi leti je dotacije prejemalo 13 strank, po tokratnih volitvah jih bo 15. Pravzaprav pa bo število še višje, ker so na volitvah tokrat v koaliciji nastopile stranke Konkretno (prej SMC), ZS, SLS, NLS, NS.

SMC (243.510), ZS (70.552) in SLS (101.084) so dotacije v seštevku 415.146 evrov dobivale že po prejšnjih volitvah, tokrat pa si jih bo pet razdelilo 108.444 evrov. Skupaj so torej kar ob 306.702 evra. Najbolj bo na izgubi stranka, ki jo vodi Zdravko Počivalšek.

Letne vsote se po zakonu strankam delijo mesečno. Vsote, ki jih bo po konstituiranju strankam dodelil državni zbor, bodo takšne:

2022, mesečno GS, Robert Golob 59.287 € SDS, Janez Janša 41.521 € NSi, Matej Tonin 14.628 € SD, Tanja Fajon 14.345 € Levica, Luka Mesec 10.750 € LMŠ, Marjan Šarec 9.551 € Konkretno, ZS, SLS, NLS, NS 9.037 € Resni.ca 8.154 € SAB 7.748 € Gibanje zdrava družba 6.377 € Naša prihodnost in DD 6.277 € Pirati 6.168 € Naša Dežela 5.946 € SNS 5.932 € Vesna 5.708 € DeSUS 0 €

Pet strank, ki so v parlamentu, bo lahko prihodnja leta na svoje račune prejelo še največ polovico denarja za strokovno pomoč poslancem. Zneski so odvisni od števila poslancev, največ bosta zaradi tega na ta način lahko pridobila Gibanje Svoboda in SDS.