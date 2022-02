Novi obrazi starih strank, ki bi radi vodili državo, a niso plačevali računov

"Zakonodajalcu očitno niti na kraj pameti ni padlo, da bi se strankam lahko zgodilo kaj takega. Je pa to očitno stvarnost in bo zakon treba dopolniti," je o možnosti stečaja politične stranke leta 2011 povedal predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, ko se je pokazalo, da SD, LDS in Zares niso plačevale računov kampanj. LDS in Zares je ostalo neplačanih 80.380 in 22.771 evrov računov državnih kampanj, SD pa 537.258 evrov računov iz lokalnih kampanj. Tudi leto pozneje jih iz SD niso plačali. In ne pet let za tem. Še danes so, po objavljenih bilancah, daleč največji finančni bolnik med strankami.

Vse tri stranke, SD, LDS in Zares, bi zaradi neplačevanja računov morale bankrotirati. LDS in Zares na neki način sta. Parlament in spopade za vladanje zadnja leta gledata le od daleč. SD je še med nami. A preteklosti ne more povsem ubežati. Jim pa v težavah pomaga veliko bolj daljna preteklost: nepremičnine, ki so jih podedovali iz prejšnjega sistema, ki jih zastavljajo za posojila in z njimi služijo.

Eni pred bankrotom prebegnili drugam, drugi ne

Danes SD vodi Tanja Fajon, ki je bila med pomembnimi v stranki že, ko so velikanski minusi pred več kot desetletjem nastali. Nastali so, ko je Borut Pahor za SD dosegel do zdaj edino relativno zmago te stranke na volitvah poslancev. Fajonova pred dolgovi Pahorjeve zmage ni zbežala. Številni politiki, ki so bili v propadlih LDS in Zares, pa so prebegnili drugam.

Javnost Goloba pozna zaradi drage kampanje za zeleno energijo, ki si jo je za povečanje prepoznavnosti pred volitvami zadnje čase plačeval iz državnega podjetja, ki ima monopol za prodajo elektrike iz državne nuklearke. Eden prebežnikov, ko minusi LDS, katere državni sekretar za energetiko je nekoč bil, še niso plačani, je Robert Golob, ki je bil pozneje v PS Zorana Jankovića in SAB Alenke Bratušek. V LDS je bilo na Goloba precej jeze že, ko so bili še močna stranka. Zaradi težav v energetiki, ko je bil državni sekretar, a tudi zaradi sumov okoriščanja z opravljanjem nezdružljivih funkcij. Med Golobovimi kritiki je bil, denimo, Jožef Školč. Nedavno je Golob prevzel novo stranko Jureta Lebna. Ta stranka je brez denarja za promocijo. A Golob si je to zagotovil drugače. Javnost Goloba pozna zaradi drage kampanje za zeleno energijo, ki si jo je za povečanje prepoznavnosti pred letošnjimi volitvami v največjih medijih plačeval iz državnega podjetja, ki ima monopol za prodajo elektrike iz državne nuklearke. GEN-I.

Največji finančni bolnik med strankami, ko Borut Pahor danes razpisuje volitve poslancev, je po javno objavljenih bilancah SD Fajonove. Ki jo je Pahor nekoč vodil. Za to stranko je do bolj uradne napovedi Goloba, da vstopa v predvolilno igro, po vseh raziskavah javnega mnenja kazalo, da bi lahko bila najmočnejša stranka na levi sredini. Z dobrim rezultatom na volitvah bi si lahko popravili grozen bilančni rezultat. Od števila volivcev so namreč odvisne mesečne dotacije, ki jih za delovanje dobijo stranke, te so glavni vir denarja vseh strank. A SD iz enih volitev v druge vse upe, da se bodo rešili minusov, pokopljejo novi obrazi: Zoran Janković, Miro Cerar, Marjan Šarec. Zdaj jim štrene meša še Golob. Bilančni rezultati političnih strank za leto 2020 so bili takšni:

Leta 2020 je SD imela več prihodkov kot odhodkov in zaradi tega se je stranki bilančni minus, med večjimi strankami je bila edina v rdečem, v primerjavi z letom 2019 nekoliko znižal. Večina strank je imela v bilanci pluse, letos, ko so kar trojne velike volitve, bodo te rezerve lahko porabili za kampanje. Vsi bodo najverjetneje na letni ravni poslovali v rdečih številkah. Številni bodo porabili tudi rezerve iz preteklosti in v celoti zabredli v minus. A ne v takšne kot SD. Zaradi stroškov volilnih kampanj so v preteklosti minusi v bilancah LDS in SD krepko presegali tudi že milijonske vsote. Zaradi zmag na vrsti zadnjih lokalnih in državnih volitev, volivci prinašajo dotacije, finančno daleč najbolje stoji SDS Janeza Janše.

Ko računi niso plačani čez eno leto, ne čez pet let in ne ...

Ko stranke govorijo o novih začetkih in obrazih, je dobro pogledati, ali nimajo razlogov za to skritih v bilancah z velikanskimi minusi in neplačanimi računi volilnih kampanj. Ali ne gre za goljufe, skratka. Foto: STA "Z vsemi, ki jim dolgujemo, se poskušamo sporazumeti. Plačujemo po zmožnostih. Vsega ne zmoremo takoj, a bomo poravnali," je glavni tajnik SD Uroš Jauševec pred desetletjem odgovoril na kritike iz podjetij, ki so ostali brez plačila. SD takrat ni plačala za več kot pol milijona evrov računov kampanj. Toliko so v bilanci prikazali "kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev". Teh kratkoročnih razmejitev, dejansko pa računov kampanj, niso plačali niti čez leto, tudi čez pet let ti računi še kar niso bili plačani. Pred štirimi leti, ko so bile zadnjič volitve poslancev, teh starih računov še vedno niso poplačali. Takrat so se celo pohvalili, da jim je uspelo plačati račune kampanj iz leta 2014, ne pa še starejših. Ostalo jim je 63.784 evrov dolgov. Več o tem dosežku lahko preberete tukaj: ŽIDANOVA SD V LETO EU VOLITEV 2019 VSTOPA S KAR 1.116.292 EVROV MINUSA.

SD med strankami v DZ edina že deset let ves čas posluje globoko "v rdečem". Med bankrotiranimi:

Ko sem leta 2011 poklical celjsko podjetje EMO – ETT, kjer še niso dobili plačanih za 12.269 evrov računov iz časov volilne kampanje, so tam povedali, da bi lahko SD celo tožili, saj jim zadnje čase ne dvigujejo več niti telefona. Uroš Jauševec je na to odgovoril, da so z EMO – ETT sodelovali prvič, z večino drugih že velikokrat, ti pa vedo, da SD plača račune. Zanikal je, da bi se izogibali komunikaciji, je pa klicev upnikov veliko. "Bomo plačali, ne moremo pa takoj," je dejal Jauševec. In niso v tistem letu.

V SD iz LDS prebežal še Šoltes

LDS se je v preteklosti zgodilo celo, da so na stranko prišli rubežniki. A ni bilo tam veliko takšnega, kar bi bilo vredno zapleniti, da bi poravnali velike dolgove. V letošnje leto volitev in dragih volilnih kampanj SD prvič vstopa brez neplačanih računov kampanj pred desetletjem. Poplačali so jih z najetjem posojil na bankah, za kar so zastavili svoje nepremičnine, ki jih imajo iz prejšnjega sistema.

Igor Šoltes, nekoč politik LDS, je kot šef računskega sodišča nekoč opozarjal tudi, da je v zakonu o političnih strankah pravna praznina, ker v njem ni določb o stečaju in likvidaciji, zato tudi pravice upnikov niso urejene. Šoltes je kot Golob prestopnik. Letos sodeluje v kampanji za SD. Vodi svet SD za pravosodje. Pravosodje bi lahko zapolnilo pravno praznino, in onemogočilo bankrotiranim strankam, da še prepričujejo ljudi, da so najboljše za vodenje države, dokler ne poravnajo svojih neplačanih računov. Ni.