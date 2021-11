Toliko denarja v stranki SD zaslužijo z oddajanjem nepremičnin

Po veliki pozornosti javnosti zaradi zamudne sodbe sodišča v Velenju o nepremičnini centrale SD, vili Moskovič, ki jo je stranka pridobila z menjavo nepremičnine, podedovane iz prejšnjega sistema, smo preverili prihodke te stranke, ki jih dobi od oddajanja nepremičnin. Teh ima SD daleč največ med vsemi strankami in so pridobljene na podobne načine. Kot je razvidno iz podatkov Ajpesa, je SD po prihodkih od premoženja med vsemi strankami trdno zasidrana na prvem mestu. V letu 2019 so prihodki od premoženja stranke znašali več kot 70 tisoč evrov, lani pa 56 tisoč evrov. V zadnjih petih letih je stranka z oddajanjem nepremičnin skupno zaslužila skoraj pol milijona evrov.

Stranke največ denarja dobijo iz državnih in občinskih proračunov, prihodek je odvisen od rezultatov volitev. Poleg tega denar dobijo še s članarinami in darili.

Denar pa se v stranke priteka še na dva načina:

- s prihodki od premoženja, ki so prihodki od oddaje poslovnih prostorov v najem in

- z izrednimi prihodki.

Kot so v stranki SD za Siol v preteklosti že pojasnili, gre pri njenih izrednih prihodkih za prenos dela kupnine prostorov v skladu s sklepom sodišča, odpise oziroma uskladitve zastaranih obveznosti ter odpise izbrisanih subjektov. Ti prihodki skupaj so v grafiki označeni z vijolično barvo.

Največja parlamentarna stranka SDS je sicer lansko leto zaključila z 1.865.085 evri prihodkov, medtem ko so prihodki stranke SD v letu 2020 znašali 905.493 evrov.

SD brez konkurence

SD izstopa po denarju, pridobljenem iz premoženja in izrednih virov, kjer stranke prikazujejo prihodke, ki jih ne morejo prikazati med običajnimi viri, kot so darila, članarine, prihodki iz občin in države.

V letu 2019 je stranka SD prikazala 112.294 evrov, pridobljenih iz izrednih prihodkov, medtem ko je stranka SDS prikazala skoraj enkrat manj prihodkov. V lanskem letu se je višina izrednih prihodkov pri obeh strankah precej znižala, a še vedno pri stranki SD ostaja za skoraj enkrat višja kot pri stranki SDS.

Po prihodkih od premoženja je stranka SD daleč pred preostalimi. Nepremičnine so stranki z najemninami in podobnim v letu 2019 prinesle 70.513 evrov, v lanskem letu nekoliko manj, in sicer 56.953 evrov. Za primerjavo: stranka SDS je imela v zadnjih dveh letih nekaj več kot 20 tisoč evrov prihodkov od premoženja. V letih 2019 in 2020 je razlika med strankama še posebej očitna.

V spodnjih dveh tabelah si lahko ogledate razliko med prihodki od premoženja in izrednimi prihodki pri obeh strankah.



Velika razlika v prihodku od premoženja nastane zaradi nepremičnin, ki jih ima stranka SD v lasti precej. To potem v letnem poročilu agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prikaže kot prihodek na premoženje.

Stranka SD ima v lasti naslednje nepremičnine:



Ljubljana – stavba (sedež stranke SD), Levstikova ulica 15, Ljubljana (379,2 m²)



Maribor – poslovni prostor (sedež SD Maribor), Maistrova ulica 17 (58 m²)



Nova Gorica – poslovni prostor, Ulica Tolminskih puntarjev 4 (20,9 m²)



Slovenj Gradec – poslovni prostor, Meškova ulica 2 (59,41 m²)



Šentjur pri Celju – poslovni prostor, Mestni trg 5 (32,61 m²)



Velenje – poslovni prostor (sedež SD Velenje), Prešernova cesta 1 (8,6 m² + 65,5 m²)



Zreče – poslovni prostor, Cesta na Roglo 11J (25,4 m²)

Nepremičnine v lasti stranke SD, ki so jih lani oddajali v najem:



Jesenice – poslovni prostor, Cesta maršala Tita 86 (105,2 m²)



Kranj – poslovni prostor, Maistrov trg 12 (43,6 m²)



Nova Gorica – poslovna stavba, Kidričeva ulica 9 (831,8 m²)



Radlje ob Dravi – poslovni prostor, Mariborska cesta 7 (50,55 m²)



Ravne na Koroškem – štirje poslovni prostori (skupna površina 73,22 m²), Prežihova ulica 24

Podatki o nepremičninah, ki jih ima v lasti stranka SD, so povzeti iz članka, ki smo ga na Siolu objavili lani, podatke pa smo pridobili od stranke SD. Več si lahko preberete spodaj.

Poleg SD, ki ima med vsemi strankami daleč največ nepremičnin, pa večina preostalih strank nima nobenega premoženja. Med strankami ima svojo nepremičnino še največja parlamentarna stranka, SDS, in sicer zgradbo na Trstenjakovi za Bežigradom, kjer je tudi sedež stranke, medtem ko ima stranka NSi svoje poslovne prostore na Dvorakovi ulici v Ljubljani, stranka DeSUS pa nepremičnino na Kersnikovi v Ljubljani.