Fajonova zavrnila vračanje stavbe SD judovski skupnosti

Včeraj smo poročali o pismu Evropske judovske skupnosti, ki so se obrnili na predsednico stranke SD Tanjo Fajon. V pismu so jo pozvali, naj popravi zgodovinsko napako in vrne stavbo na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima stranka sedež.

Fajonova je v odzivu na to pismo zavrnila, da bi bilo karkoli narobe v povezavi z lastništvom vile, v kateri ima sedež SD. Rabina je povabila "na pogovor in pregled dejstev". Podobno vabilo je poslala tudi Evropskemu judovskemu Kongresu (European Jewish Congress), krovni organizaciji judovskih organizacij v Evropi, in Judovski skupnosti Slovenije, so sporočili iz SD.

"Zgodovina prenosov lastništva nad nepremičnino sedeža stranke SD na Levstikovi 15 v Ljubljani je povsem jasna tako s pravnega kot tudi z zgodovinskega vidika. Po tragično preminuli družini Moskovič jo je dedoval njihov zakoniti dedič, ki jo je kmalu po dedovanju prodal novi lastnici, ta pa jo je leta 1961 prodala državi. Stranka SD je leta 1993 z darilno in menjalno pogodbo z državo postala zakonita lastnica hiše. Z Judovsko skupnostjo Slovenije ima v zvezi s tem urejene odnose," je zapisala v izjavi za medije.

"Le s transparentnim prikazom dokumentov je mogoče ovreči laži"

Sedež stranke na Levstikovi 15. Foto: Google Street View Izpostavila je, da je stranka dokumentacijo o lastništvu stavbe tudi javno objavila na svojih spletnih straneh. "Le s transparentnim prikazom vseh relevantnih dokumentov je mogoče ovreči očitne laži, ki jih najbolj dejavno širi predsednik vlade Janez Janša," je zapisala.

V pismu rabinu Margolinu pa je še izpostavila, da je SD ustanovljena na podlagi antifašistične in protinacistične tradicije ter na podlagi upora Slovencev proti okupatorjem med drugo svetovno vojno. "Bodite pomirjeni, da naše globoko spoštovanje do žrtev holokavsta in vseh žrtev nacizma in fašizma izvira najprej in predvsem iz naše zgodovine in tradicije," je zapisala.

"Poleg Judov je tudi veliko Slovencev umrlo in trpelo v nacističnih koncentracijskih taboriščih od Auschwitza do Ravensbrücka in drugih, ki se jih prav tako spominjamo in častimo," je zapisala Fajonova. Spomin na Felixa in Klaro Moskovič ter njune otroke pa so socialni demokrati počastili tudi s spominsko ploščo žrtvam holokavsta, ki so jo avgusta 2018 postavili na pročelju sedeža stranke v sodelovanju z Judovsko skupnostjo v Sloveniji, je poudarila.

Foto: zajem zaslona

Foto: zajem zaslona