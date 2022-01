Igor Šoltes ima novo funkcijo v SD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedstvo SD je z današnjim dnem imenovalo Igorja Šoltesa na položaj predsednika strokovnega sveta SD za pravosodje, so sporočili iz Socialnih demokratov, ki jih vodi Tanja Fajon.

S predsednico stranke Tanjo Fajon bosta danes spregovorila o spremembi kazenskega zakonika.

Dejaven v treh strankah, SD je njegova četrta

Šoltes je leta 2004 postal predsednik računskega sodišča. Njegova prva stranka je bila ZSMS – LDS. Kasneje je bil izvoljen za evropskega poslanca, in sicer na listi njegove lastne stranke Verjamem. Stanka Verjamem je nato propadla, sam pa se je pridružil stranki DeSUS, ko je ponovno kandidiral za evropskega poslanca. Neuspešno.

Leta 2019 se je Šoltes sicer potegoval za položaj direktorja uradnega lista. Predsednica nadzornega sveta uradnega lista Irena Prijović je takrat prijavila pritiske generalnega sekretarja LMŠ Braneta Kralja. Takrat je povedala, da jo je Kralj poklical in dejal, da država pričakuje njegovo imenovanje. Kralj je pritiske zanikal, trdil je, da je želel povedati le, da je Šoltes dober kandidat.