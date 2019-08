Koalicijski partnerji tudi o kadrovanju LMŠ, Šarec od Kralja pričakuje pojasnila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec od generalnega sekretarja LMŠ Braneta Kralja v povezavi z očitki o kadrovanju in pritiskih pričakuje pojasnila.

Vlada se bo po poletnih počitnicah sestala na prvi seji. Med drugim bodo obravnavali poročilo o nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, pred sejo vlade pa gre pričakovati pester sestanek koalicijskih partnerjev. Po napovedih bodo razpravljali tudi o predlogu Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi o očitkih LMŠ pri kadrovanju.

Koalicijski partnerji se verjetno ne bodo mogli izogniti razpravi o očitkih generalnemu sekretarju LMŠ Branetu Kralju glede političnih pritiskov pri kadrovanju. Kot je v sredo razkrila prva nadzornica Uradnega lista Irena Prijović, jo je Kralj poklical in dejal, da država pričakuje imenovanje nekdanjega evropskega poslanca Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista.

Kralj ni hotel povedati, ali bo odstopil

Podrobnosti bo Prijovićeva danes pojasnila Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je sporočil, da danes od Kralja pričakuje pojasnila. Kralj je v sredo dejal, da je bil njegov namen zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat. Na vprašanje, ali bo odstopil, za zdaj ni želel odgovoriti.

Koalicija se bo verjetno dotaknila tudi predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje. Koalicijskim partnerjem je namreč Levica zagrozila, da bo glasovala proti proračunu, če do takrat predloga zakona ne bodo podprli.

Pred vlado tudi poročilo o nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu

Vlada bo na današnji seji obravnavala poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki bo predstavljal srednjeročni načrt za prihodnjih deset let. Sprejetje načrta je med prioritetami vlade, saj predstavlja pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v novi večletni finančni perspektivi.

Slovenska vlada je lani v Bruselj poslala nedodelan osnutek, ki je bil deležen številnih kritik, vlada pa je pojasnjevala, da je bil ta v časovni stiski in pomanjkanju strokovnih podlag pripravljen kot skupek že sprejetih vladnih odločitev in veljavne EU-zakonodaje. Posodobljen osnutek naj bi ministrstvo za infrastrukturo javnosti predstavilo prihodnji teden.