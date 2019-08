Šarec od generalnega sekretarja LMŠ Kralja pričakuje pojasnila o očitanih pritiskih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je navedeno v dopisu, jo je 21. avgusta poklical generalni sekretar največje vladne stranke LMŠ, ki ji je naročil, da "država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršno koli komunikacijo s SDH". Foto: STA

Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec od generalnega sekretarja stranke Braneta Kralja do četrtka pričakuje pojasnila glede očitkov o političnih pritiskih pri kadrovanju. Kot je namreč razkrila prva nadzornica Uradnega lista Irena Prijović, jo je Kralj poklical in dejal, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista.