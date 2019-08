Šarec: problemi v kmetijstvu so rešljivi, volkov je preveč

Uvodoma je Šarec dejal, da s kmetijsko ministrico prihajata s podeželja in se dobro zavedata, kaj je slovensko podeželje in kaj je slovenski kmet. Vendar pa se mora kmetijstvo po njegovih besedah usmeriti v nove izzive, v digitalizacijo, v posodobitev kmetij in v poenostavitev delovnih procesov.

Šarec: zveri je preveč

O aktualnih vprašanjih zveri, ki napadajo rejne živali, se Marjan Šarecstrinja, da je populacija medvedov in volkov prevelika, a da jo je treba najprej spraviti na sprejemljivo število, potem "pa se bomo pogovarjati tudi o sobivanju, vendar na tistih območjih, kjer je to možno".

"Ne moremo pa pristati na to, da nam bodo danes tisti, ki so nekoč bili v nekih strankah, jih zavozili, danes bi se pa spet na plečih kmeta, ministrov in predsednika vlade vzpenjali nazaj v slovensko politiko. To pa ne," je ošvrknil zadnje delovanje SLS in njenega predsednika Marjana Podobnika na tem področju.

Foto: STA

Vladni sogovornik je po Šarčevih besedah Sindikat kmetov Slovenije, s katerim so vzpostavili zelo dober dialog, s kmeti pa namerava vlada sodelovati tudi v prihodnje.

"Brez politike, ampak s stroko. In vedno bomo delali za slovenskega kmeta, ker je to naša naloga. Če ne bo slovenskega kmeta, na bo slovenske hrane, posledično ne bo zdravja. In če ne bo zdravja, na koncu ne bo tudi Republike Slovenije," je poudaril premier.

Ob tem je obljubil, da bosta država in vlada podprli slovenskega kmeta, vendar pa mora tudi ta pristajati na dialog in se zavedati, da se nakopičenega v 25 letih ne da spremeniti čez noč. "Voljo in energijo za reševanje težav pa imamo, je dodal.