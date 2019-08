Po sestanku s Šarcem: "Dosegli smo napredek"

Predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, zavoda za gozdove, lovske zveze in Sindikata kmetov Slovenije se bodo v začetku septembra pogovarjali o potrebnih spremembah sistema upravljanja z zvermi. To so se namreč predstavniki sindikata danes dogovorili s premierjem Marjanom Šarcem in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

Kot je po sestanku v prostorih vlade v Ljubljani pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pivec, so na srečanju pregledali kronologijo celotnega dogajanja o problematiki zveri, ki so se prenamnožile in razširila tudi na območja, kjer doslej niso bila prisotna, posledično pa prihaja do več škod na zemljiščih in pašnih živali.

Spomnila je na interventni zakon, ki daje podlago za odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Lovci so doslej po zakonu uspeli odstreliti okoli 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katerega veljajo posebni pogoji.

Za sedem volkov je smrtna obsodba že podpisana

Sindikat po njenih pojasnilih od vlade in pristojnih ministrov zahteva spremembe v sistemu upravljanja z zvermi. Določene spremembe so že bile narejene, določene pa so v teku. Tako so prejšnji teden ključni deležniki pri ministru za okolje Simonu Zajcu dorekli spremembe v smeri lažjega odvzema - razširilo se je območje odstrela, spremenil se je tudi sistem izdajanja odločb o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov.

Trenutno so po zakonu izdana vsa dovoljenja za odvzem sedmih volkov iz problematičnih območjih, v čakalni vrsti na agenciji za okolje, ki izdaja posebna dovoljenja za odstrel, pa sta še dve mnenji, ki ju Pivčeva pričakuje čim prej, morda še danes. "Potem bomo na tistem odvzemu, ki ga za letos predvideva interventni zakon," je poudarila.

Foto: STA

Danes so na sestanku pri Šarcu soglašali, da se k reševanju problematike pristopi skupaj, da pride do tistih sprememb v sistemu upravljanja z zvermi, ki trenutno otežujejo postopke strokovnega upravljanja z zvermi in ki so pripeljali do te situacije, v kateri smo danes - zveri so se prenamnožile, se selijo na področja, kjer jih doslej ni bilo, posledično se škode povečujejo.

Ena od potrebnih sprememb je po mnenju Pivčeve ta, da se opredeli tisto število medvedov in volkov, ki bo sprejemljivo, tako z okoljskega kot družbenega vidika, in da se jih zapiše v uradni dokument; trenutno je predlog, da se to stori v predlogu zakona o ohranjanju narave. Pri postavitvi optimalnega števila je treba po njenem upoštevati tudi to, če in kakšna dejavnost se v prostoru izvaja.

"To mora biti konsenz vseh deležnikov v tem sistemu. In ko bomo imeli opredeljene številke in sistem upravljanja, ki mora biti s čim manj birokratskimi zapleti in težkimi postopki, takrat sem prepričana, da bodo vse strani zadovoljene," je dejala ministrica.

Medved: Dosegli smo napredek

Predsednik sindikata Anton Medved je po sestanku ocenil, da so dosegli napredek v pogovorih, tudi v prihodnje bodo skušali poiskati skupni jezik. Predlagali so, da se nemudoma uvede dežurna telefonska številka, na katero bodo kmetje lahko prijavljali škode po zvereh in da se bo nemudoma ukrepalo.

Poleg tega zahtevajo, da se škode, ki se dogajajo, realno ocenijo in da je v teh ocenjevalnih skupinah strokovnjak živinorejske stroke, da se bo pri tem upoštevalo trpljenje teh domačih živali in pastirske ograje ter da se bo kmetom priznala tudi plemenska vrednost.

"Vztrajali smo tudi, da se v 30 dnevih po prijavi škode prizna in izplača ta škoda," je dejal in dodal, da nekatere škode zamujajo že 17. leto.

Foto: Getty Images

Sindikat vztraja tudi pri tem, da se uvede ustno odločbo - če pride do škode po zvereh zjutraj, da se zvečer že izvede odstrel.

Poleg tega si želi poenostavitve interventnega zakona v smeri, da se volk obravnava tako kot medved, da se ne uveljavlja ponavljajočih škod, ki potem zavlečejo odstrel.

"Volk je zelo gibljiva zver. Zdaj traja 10 dni, da pridemo do odločbe, v tem času pa gre volk drugam in ga je težko uloviti," je dejal Medved. Če se volkov ne odstreli v dveh mesecih, bo sindikat takrat izvedel dodaten pritisk.

O teh zahtevah se bodo pogovarjali na septembrskem sestanku. Od napredka v pogovorih in dejanjih pa je po Medvedovih pojasnilih odvisno, ali bodo vztrajali pri zahtevi za odstop Zajca. Glede za soboto v Gornji Radgoni napovedan protest, pa je pojasnil, da bo več znanega v sredo.

V državi je po ocenah okoli 1000 do 1200 medvedov in 80 volkov. Kot je dejala Pivčeva, pa je optimalno število medvedov, ki je zdaj v javni razpravi, približno 450, medtem ko je za volka še ni. Ocene o številu volkov so namreč po njenih pojasnilih na terenu drugačne, javna razprava o optimalnem številu pa še teče.

Medved medtem ocenjuje, da je za državo vzdržno število 300 rjavih medvedov in trije tropi volkov.