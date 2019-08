Zaradi napadov zveri je aktivnosti koordiniral premier

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je aktivno spremljal in koordiniral aktivnosti pristojnih ministrstev pri reševanju problematike napadov volkov na rejne živali, kar bo tudi nadaljeval, so pojasnili v njegovem kabinetu. O zaupanju ministru Simonu Zajcu odgovarjajo, da jasno sporočijo, ko katerikoli minister ne uživa več zaupanja premierja.

Sindikat kmetov Slovenije zaradi vse pogostejših napadov zveri na rejne živali namreč vztraja pri odstopu ministra za okolje in prostor Zajca, ker po njihovem mnenju ne ukrepa ustrezno pri reševanju problematike. Interventni zakon, ki ga je DZ potrdil 20. junija, dovoljuje odvzem 200 medvedov, od tega 175 z odstrelom, in 11 volkov iz narave.

Po zadnjih podatkih zavoda pa so lovci doslej po zakonu odstrelili 75 medvedov in nobenega volka. Za odstrel volka veljajo posebni pogoji, ki pa so jih pristojni ta teden omilili, da bi lovci lažje izvajali lov.

Če komu več ne zaupajo, mu to povejo

Kot je razvidno iz odgovora kabineta predsednika vlade, je v reševanje problematike vskočil Šarec. "V primeru, ko katerikoli minister ne uživa več zaupanja premierja, pa je to na primeren in jasen način sporočimo," pa so odgovorili na vprašanje, ali Zajc uživa premierjevo zaupanje.

Minister je očitke sicer zavrnil in pozive k odstopu označil za neutemeljene. Položaj v državi - zaradi nerednega izvajanja odvzema so se tako medvedi kot volkovi prenamnožili - je po ministrovih pojasnilih posledica dolgoletnega zanemarjanja upravljanja tako medveda kot volka.

Vlada je sicer zakon o interventnem odvzemu medveda in volka pripravila zato, ker se odvzem omenjenih zveri iz narave po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja. Zato se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto zveri ali tam, kjer jih doslej ni bilo, pa je občutek varnosti omajan. V državi je po ocenah okoli tisoč medvedov in 80 volkov.