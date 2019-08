Medvedka z mladičem napadla lovca: ugriznila ga je v nogo in popraskala po telesu

V gozdu v bližini Podkraja v občini Ajdovščina je v torek zvečer medvedka napadla lovca. Ugriznila ga je v desno nogo in popraskala po glavi in telesu. Lovec je medvedko pregnal s kričanjem in je po zdravniški pomoči že v domači oskrbi.

Do srečanja med lovcem in medvedko z mladiči je prišlo malo pred 22. uro zvečer. 67-letni lovec je bil na gozdni cesti Podkraj–Bukovje, ko se je po nekajminutni hoji usedel pod drevo in okoli deset metrov stran zagledal medvedko, težko okoli 150 kilogramov, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Takoj zatem je v bližini zagledal še mladiča. V tistem trenutku je medvedka pritekla do lovca, ga ugriznila v desno nogo in popraskala po glavi in telesu. Lovec je nato s kričanjem medvedko z mladičem pregnal in se napotil na urgenco po prvo pomoč. Po nudeni prvi zdravniški pomoči je bil lovec odpuščen v domačo oskrbo.

O napadu sta bili obveščeni intervencijska skupina Zavoda za gozdove in pristojna lovska družina, ki bosta poskrbeli za ustrezne ukrepe.