SLS za zakonit odstrel volka ponuja 500 evrov

Predsednik SLS Marjan Podobnik je danes opozoril na stroge pogoje interventnega zakona za odvzem volkov iz narave, zaradi katerih naj bi se lovci tudi v strahu pred kaznijo ne odločali za lov. SLS zato vsakemu, ki bo zakonito odstrelil volka, ponuja 500 evrov kot spodbudo. V stranki so kritični tudi do počasnega ukrepanja pristojnih.

Kmetje in drugi prebivalci podeželja se v zadnjem času poleg številnih težav, kot so nespodbudna plačila za izdelke in pridelke, zapiranje pošt in bančnih poslovalnic ter nezakonite migracije na južni meji, soočajo tudi z vsakodnevnimi napadi volkov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil Podobnik. Kot je poudaril, to ni težava le zaradi napadov na domače živali, ampak predstavlja tudi varnostni problem za ljudi.

"Ne gre za polfilozofsko vprašanje odnosa do velikih zveri, na kakšen način naj se do tega obnašamo, gre za temeljno vprašanje, ali so kmetje in drugi ljudje na podeželju zaščiteni s pravicami, ki jim jih daje ustava. In slovenska ustava nedvoumno govori o tem, da je država dolžna ljudem zagotoviti varnost in zaščititi tudi njihovo premoženje," je prepričan.

Pred odstrelom mora biti dokazano, da je žival napadla večkrat

Foto: STA Ob tem je izpostavil stroge pogoje za odvzem volkov iz narave, med drugim tega, da mora biti pred odstrelom dokazano, da je žival napadla že večkrat. "Lov na volka je zahteven. Če lovec ob tem tvega, da bo ustrelil napačnega volka na pravi lokaciji in da mu zato grozi celo kazen, je jasno, da bo iskal način, da ne bo šel na lov," je ocenil.

Po njegovih informacijah naj bi pristojni na zadnjih sestankih sicer iskali rešitev za dodatno spodbudo lovcev z ustrezno nagrado za odlov. "A glede na počasnost vlade pri teh ukrepih bo SLS do takrat, ko bo vlada to izvedla, vsakemu, ki bo opravil zakonit odlov volka, donirala 500 evrov kot spodbudo," je napovedal Podobnik. Gre za zahteven lov in v kratkem času je treba narediti te nujne poteze, je dodal.

Ne želijo iztrebiti nobene živalske vrste

Poudaril je tudi, da ne želijo iztrebitve nobene živalske vrste. Želijo pa lepo naravo, poseljeno z ljudmi, ki bodo zagotavljali kultivirano krajino, in živalmi v obsegu, ki ga prostor prenese.

"Če pa se bo kdaj zgodilo, da bo katera od velikih zveri iztrebljena, pa bodo največjo odgovornost za to nosili tisti predstavniki civilnodružbenih skupin, ki na slovenske in evropske stroške pritiskajo na vlado in druge, da onemogočajo strokovno utemeljeno uravnavanje števila zveri," je še ocenil Podobnik.

Po njegovih besedah si sicer nihče ne sme želeti nezakonitega odstrela volkov, saj bi to pomenilo popoln poraz stroke in politike. Stvari lahko gredo zelo narobe, če jih ljudje vzamejo v svoje roke, je poudaril.

Sindikat kmetov Slovenije se po njegovih navedbah že pripravlja na naslednji protestni shod, s katerim kmetje in podeželani opozarjajo na nevzdržne razmere. Tokrat ga bodo pripravili v Ilirski Bistrici.