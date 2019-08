SLS umika ponujenih 500 evrov za odstrel volka

Društvo za dobrobit živali Anima je okoljskemu ministru Simonu Zajcu predalo okoli 13.500 podpisov ljudi, ki so proti odstrelu medvedov in volkov. Vladi predlagajo moratorij na interventni zakon in pozivajo k dialogu za iskanje dolgoročne nenasilne rešitve. Iz SLS pa so sporočili, da ponujenih 500 evrov za zakonit odstrel volka umikajo.

"Odstrela nismo preprečili," je bila po sestanku v Ljubljani razočarana Andreja Galinec z Raven na Koroškem, pobudnica peticije. "Dobili smo odgovor, da se zakona ne bo ustavilo," je dodala Nevenka Lukić Rojšek iz društva Anima, ki je Galinčevi pomagalo zbirati podpise.

V izjavi, ki so jo predali ministru, so vladi predlagali, da takoj razglasi moratorij na interventni zakon, ministrstvo pa pozvali, naj oblikuje delovno skupino, ki bo analizirala stanje in brez političnih pritiskov poiskala naravi prijazne rešitve. "Zavzemamo se za konstruktiven dialog vseh prizadetih in dolgoročne nenasilne ukrepe za sobivanje človeka z medvedom in volkom," je dejala Lukić Rojškova.

Minister se bo pozanimal, če bi slovenske medvede ali volkove sprejeli v tujini

Minister je na sestanku poudaril, da interventni zakon "rešuje perečo problematiko prenamnožitve medveda in volka in je v tem trenutku potreben, da se populacijo spravi nazaj na raven ugodnega stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva", so sporočili z ministrstva.

Zajc je tudi napovedal, da se bo pri okoljskih ministrih EU pozanimal, ali obstaja možnost, da bi katera izmed evropskih držav sprejela slovenske medvede in volkove. Ob tem je poudaril, da se mora vprašanje prenamnožitve in uravnavanja populacije medveda in volka čim prej umakniti iz politike in se vrniti k stroki.

"Odstrel ni rešitev"

Odstrel ni rešitev, poudarjajo podpisniki peticije, ampak je "problem sam po sebi in utrjuje prepričanje, da lahko človek z nasiljem ohranja svoj dominantni položaj izkoriščevalca narave".

Foto: STA

Ugotavljajo, da Slovenija tudi na področju sobivanja človeka z medvedom in volkom brezbrižno čaka na intervencijo in morda kazen Evropske komisije zaradi kršenja evropske direktive o habitatih, "namesto da bi ob svoji izjemni biotski raznovrstnosti prevzela vodilno vlogo v Evropi pri iskanju pravih rešitev za ohranitev narave, od katere je odvisna tudi ohranitev človeške vrste".

"Razumemo, da so rejci v težavnem položaju, hudo nam je za njihove živali, a obenem verjamemo, da dokler rejci zavračajo zaščitne ukrepe, ki jih omogoča država, njihovo pozivanje k pokolu medvedov in volkov samo zato, ker je to najlažje, nikakor ni upravičeno," so navedli v izjavi.

Dodali so, da je v Sloveniji "22.000 oboroženih ljudi, ki štejejo za lovce", med katerimi so nedvomno takšni, ki svojo nalogo varuhov gozdov jemljejo resno, so pa tudi številni, ki iz lova delajo "dober posel in kruto zabavo na škodo divjadi". "Gozd s svojimi prebivalci ni izključno domena lovcev. Gozd je naše izjemno, zdravilno skupno dobro, za katero si vsi državljani delimo skrb in odgovornost," so poudarili.

SLS umika ponujenih 500 evrov za odstrel volka Danes so iz SLS sporočili, da ponujenih 500 evrov za zakonit odstrel volka umikajo. "Zaradi zelo burnih odzivov na napoved predsednika SLS Marjana Podobnika, da bo SLS lovce, ki bodo zakonito odstrelili volka na zakonsko ustrezen način, podprla s 500 evri, SLS umika to napoved in se odreka taki obliki stimulacije za hitrejše zmanjšanje števila volkov," so zapisali. Dodali so, da so se, kolikor so v stranki obveščeni, o takšni obliki stimulacije pogovarjali tudi na vladi, "saj je to marsikje po svetu uveljavljen in uspešen način ob nujnem ukrepanju".