Šarec na obisk Nuklearne elektrarne Krško

Obisk bo potekal v znamenju priprave krovnih dokumentov s področja energetike - nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter energetskega koncepta. V ospredju pogovorov bo tudi ideja o gradnji drugega bloka Neka.

V prihajajočem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki je načrt do leta 2030 s pogledom do leta 2040 ter podlaga za energetski koncept, bo pomembno vlogo igrala jedrska energija; tako z vidika nizkoogljičnega energetskega vira kot z vidika energetske varnosti, saj zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčni ceni. V okviru priprave dokumentov bo zato premier spregovoril tudi s predstavniki največjih energetskih subjektov v državi.

Jedrska elektrarna proizvede približno 40 odstotkov vse energije

Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki je v solastništvu Slovenije in Hrvaške, je edina jedrska elektrarna v Sloveniji in deluje od leta 1981. Letno proizvede več kot pet milijard kilovatnih ur električne energije, kar predstavlja približno 40 odstotkov vse v Sloveniji proizvedene elektrike. Obstoječi blok Neka naj bi deloval do leta 2043, v javnosti in politiki pa se že več kot desetletje odvija razprava o tem, ali je potrebna izgradnja drugega bloka Neka ali naj se država v celoti odpove jedrski energiji.

Šarec je o možnosti gradnje drugega bloka poleti že govoril tudi z ameriškim ministrom za energetiko Rickom Perryjem. Potem ko je že pri prvem bloku sodelovalo ameriško podjetje Westinghouse Electric, ki je dobavilo opremo, je ameriški minister lobiral za vnovično sodelovanje in predstavljal ameriške male modularne jedrske reaktorje.