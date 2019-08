Šarec na uradni obisk v Srbijo, srečal se bo tudi z Vučićem

Predsednik vlade Marjan Šarec bo danes na prvem uradnem obisku v Srbiji, kjer se bo srečal z gostiteljico, srbsko premierko Ano Brnabić. Sprejela ga bosta tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednica parlamenta Maja Gojković. Namen obiska je utrditev dobrih političnih odnosov in vsestranskega sodelovanja med državama.

Med glavnimi temami pogovorov bo izmenjava stališč glede razmer in evropske perspektive Zahodnega Balkana, pri čemer bo premier Marjan Šarec potrdil slovensko podporo reformnemu napredku Srbije in njenim prizadevanjem za članstvo v Evropski uniji, poudarjajo v kabinetu predsednika vlade.

Šarec in srbska premierka Ana Brnabić bosta govorila o aktualnih bilateralnih temah ter preučila možnosti za nadaljnjo poglobitev sodelovanja med vladama. To bo njuno prvo uradno dvostransko srečanje, potem ko sta se že večkrat sestala ob robu multilateralnih dogodkov. Šarec se bo danes sestal tudi s Slovenci, ki živijo oziroma delujejo v Srbiji.

Glavna ovira za napredek Srbije v EU odnosi s Kosovom

Slovenija in Srbija imata dobre odnose, intenzivno pa je tudi gospodarsko sodelovanje. Od leta 2013 pripravljata skupne seje vlad, ki sta jih uvedli s ciljem krepitve sodelovanja in postopnega reševanja odprtih vprašanj. Ta večinoma izhajajo iz še ne v celoti implementiranega sporazuma o vprašanjih nasledstva. Predvidoma bo ena od tem pogovorov tudi opredelitev časovnice naslednjega skupnega srečanja vlad.

Obisk bo za premierja Šarca priložnost, da se seznani z razmerami v Srbiji in pričakovanji glede njenega napredovanja v približevanju EU. Slovenija podpira evropsko perspektivo Srbije in širitev EU na Zahodni Balkan. V tem okviru podpira dialog o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Ti so glavna ovira pri napredovanju Beograda v pristopnih pogajanjih, ki jih je Srbija začela januarja 2014.