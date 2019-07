Hrvaška ob meji z BiH in Srbijo ne namerava postaviti bodeče žice

Hrvaška je sporočila, da na meji z BiH in Srbijo ne bo postavila ograje in bodeče žice, ampak zgolj tehnične ovire. Dodatno bodo zavarovali tudi sedem mejnih prehodov.

Foto: STA

Na hrvaškem notranjem ministrstvu so v luči načrtovane postavitve ovir na meji s Srbijo in BiH poudarili, da ograje niso in ne bodo ustavile migracij. Kot so poudarili, si prizadevajo za krepitev sodelovanja z vsemi državami ob vzhodnosredozemski oziroma zahodnobalkanski migracijski poti s ciljem preprečiti nezakonite migracije, še preden prebežniki dosežejo hrvaško mejo.