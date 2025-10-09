Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Četrtek,
9. 10. 2025,
19.52

Osveženo pred

1 minuta

Liga OTP banka

Četrtek, 9. 10. 2025, 19.52

1 minuta

Liga OTP banka, 3. krog

Stoodstotna Krka Iliriji zadala prvi poraz

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Ilirija : Krka | Krka je do tretje zmage prišla na gostovanju pri Iliriji. | Foto Filip Barbalić

Krka je do tretje zmage prišla na gostovanju pri Iliriji.

Foto: Filip Barbalić

Za uvod v tretji krog košarkarske lige OTP banka je Ilirija gostila Krko in izgubila z 81:89. Neporaženi Novomeščani so Ilirijanom zadali prvi poraz. Šenčurjani bodo v okviru tretjega kroga v soboto gostili Triglav, Helios se bo pomeril z Zlatorogom, Rogaška pa s Hopsi. Krog bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Podčetrtek.

Liga ABA: Partizan - Krka
Sportal Krka za uvod izgubila s Partizanom, Olimpija suverena, Gregor Glas užalostil Ilirijo

Gostujoča zasedba trenerja Dejana Jakare je odločilni korak k zmagi naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila s 25:18 in po kateri si je nabrala 12 točk naskoka. 

Pri gostih, ki so dobili skok (42:38), tekmeca pa so nadigrali tudi v večini drugih statističnih elementov, so bili v napadu najbolj razpoloženi Lovro Urbiha s 17 (met iz igre 7:10, trojke 3:5) ter Victor Lamont Bailey in Jan Rebec, ki sta dosegla 15 točk. Na drugi strani sta 18 točk zbrala Wendell Jerome Green (13 v drugem polčasu) in Luka Kureš, a zgolj štiri v drugem delu.

Liga OTP banka, 3. krog:

Četrtek, 9. oktober:
Ilirija : Krka 81:89 (26:24, 42:47, 60:72)

Sobota, 11. oktober:
17.30 Kansai Helios Domžale - Zlatorog Laško
19.30 Rogaška - Hopsi Polzela 
19.30 Šenčur GGD - Triglav Kranj

Ponedeljek, 13. oktober:
17.30 Šentjur - Podčetrtek

Lestvica:

1. Krka 3 tekme - 6 točk
2. Ilirija 3 - 5
3. Šenčur GGD 2 - 4 
4. Rogaška 2 - 3
5. Hopsi Polzela 2 - 3
6. Kansai Helios Domžale 2 - 3
7. Zlatorog Laško 2 - 3
8. Šentjur 2 - 2
9. Podčetrtek 2 - 2
10. Triglav Kranj 2 - 2

