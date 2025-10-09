Stoodstotna Krka Iliriji zadala prvi poraz

Za uvod v tretji krog košarkarske lige OTP banka je Ilirija gostila Krko in izgubila z 81:89. Neporaženi Novomeščani so Ilirijanom zadali prvi poraz. Šenčurjani bodo v okviru tretjega kroga v soboto gostili Triglav, Helios se bo pomeril z Zlatorogom, Rogaška pa s Hopsi. Krog bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Podčetrtek.

Gostujoča zasedba trenerja Dejana Jakare je odločilni korak k zmagi naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila s 25:18 in po kateri si je nabrala 12 točk naskoka.

Pri gostih, ki so dobili skok (42:38), tekmeca pa so nadigrali tudi v večini drugih statističnih elementov, so bili v napadu najbolj razpoloženi Lovro Urbiha s 17 (met iz igre 7:10, trojke 3:5) ter Victor Lamont Bailey in Jan Rebec, ki sta dosegla 15 točk. Na drugi strani sta 18 točk zbrala Wendell Jerome Green (13 v drugem polčasu) in Luka Kureš, a zgolj štiri v drugem delu.

Liga OTP banka, 3. krog: Četrtek, 9. oktober:

Ilirija : Krka 81:89 (26:24, 42:47, 60:72) Sobota, 11. oktober:

17.30 Kansai Helios Domžale - Zlatorog Laško

19.30 Rogaška - Hopsi Polzela

19.30 Šenčur GGD - Triglav Kranj Ponedeljek, 13. oktober:

17.30 Šentjur - Podčetrtek