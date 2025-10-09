Milano brez Čančarja in Neba izgubil s podprvaki

V tretjem krogu košarkarske evrolige je Baskonia Stefana Joksimovića (ni ga bilo v postavi) tesno izgubila s Panathinaikosom. Milanska Olimpia Vlatka Čančarja in Josha Neba (nikogar od njiju ni bilo v postavi) pa je z 79:82 izgubila z aktualnim podprvakom Monacom.

Košarkarji Milana, kjer si kruh služita slovenske reprezentanta Vlatko Čančar in Josh Nebo, so v tretjem krogu evrolige prvič nastopili pred domačo publiko in ostali praznih rok. Zmage z 82:79 se je veselil finalist prejšnje sezone Monaco, slovenska predstavnika pa sploh nista bila v postavi trenerja Ettoreja Messine.

Josh Nebo si je prejšnji teden poškodoval desno stegnenico in bo z igrišč odsoten še vsaj dva tedna, Vlatko Čančar pa je imel pred tekmo status "iz dneva v dan", na koncu pa ga italijanski strateg ni uvrstil med dvanajsterico. Koprčan je na prvih dveh tekmah evrolige v Beogradu proti Crveni zvezdi in Partizanu skupaj igral dobrih 15 minut in še čaka na prvi koš.

V gosteh je danes slavil še Panathinaikos, ki je bil boljši od Baskonie za dve točki, pred domačimi gledalci pa so slavili Partizan proti Anadolu Efes, Pariz proti Virtusu in Real Madrid z Asvelom.

Prva tekma 3. kroga je bila odigrana v sredo v Bolgariji med izraelskimi predstavnikoma iz Tel Aviva, Maccabi je bil boljši od Hapoela, preostale pa so na sporedu v petek, Fenerbahče - Crvena zvezda, Olympiakos - Dubaj, Barcelona - Valencia in Bayern München - Žalgiris.

Dubaj s Klemnom Prepeličem bo v petek na delu pri Olympiacosu.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

