Ta konec tedna prinaša prijetno toplo vreme, ki ga velja izkoristiti za izlet. Tudi tokrat ne manjka dogodkov za vse okuse, mi smo pripravili izbor najbolj zanimivih. Ne glede na to, ali iščete sprostitev v naravi, zabavo z družbo ali kulturni navdih, boste na zavihku Siol Dogodki zagotovo našli nekaj zase.

Foto: Guliverimage

Navdušeni amaterski kolesarji imajo le redko priložnost, da se pomerijo s šampionom svetovnega kova. V nedeljo bo to mogoče na dogodku S Klanca v klanc, testu vzdržljivosti in volje na enem najtežjih slovenskih klancev, tistem na Krvavec, kjer se bodo kolesarji primerjali s svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem. Ga bo kdo prehitel? Tudi če ne kolesarite, lahko greste navijat.

Foto: Arhiv organizatorja

Kolesarski praznik ta konec tedna prirejajo tudi v primorju, kjer je čas za Istrski kolesarski maraton. Ta največji rekreativni kolesarski dogodek v Istri navdušuje z edinstvenim okoljem, razgibanimi trasami za vse okuse in stopnje pripravljenosti, lepimi panoramami in pestrim spremljevalnim programom.

Foto: Ana Kovač

Sobota in nedelja bosta na Celjskem sejmu spet živahni. V Celje se vračajo mačje tačke, ki se bodo pred sodniki iz različnih držav predstavile v več kategorijah, kot vsako leto pa bo občinstvo sodelovalo pri izboru za najlepšo mačko občinstva, ki bo ob koncu razstave slastno nagrajena.

Foto: Žiga Koren, arhiv Turizma Dolina Soče

FrikaFest je poseben dan užitkov za ljubitelje sira in frike v Tolminu, kjer bo dišalo kot v planinah – predvsem po posoški specialiteti friki. Na prireditvi bo mogoče okusiti tudi edinstvene sire Doline Soče na čelu s Tolmincem, ki je med najbolj prepoznavnimi slovenskimi avtohtonimi siri.

Foto: Marko Pigac

Po odličnih odzivih na spektakel Popstars Re-United v Ljubljani bodo Bepop, New Game Over, Power Dancers in Sebastian na željo številnih oboževalcev nastopili še na Štajerskem. Prvemu skupnemu šovu vseh junakov turneje Popstars po več kot 20 letih bo sledil še drugi – 10. oktobra v mariborski dvorani Tabor.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Drugo oktobrsko nedeljo se bo v Tržaškem zalivu v morju na meji med Slovenijo in Italijo odvila že 57. izvedba tradicionalne jadralske regate Barkovljanke oziroma Barcolane. 12. oktobra ob 10.30 bo topovski strel naznanil začetek najmnožičnejše regate na svetu, na katero se je letos prijavilo okoli 800 jadrnic.