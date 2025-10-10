Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
10. 10. 2025,
4.00

5 ur, 45 minut

Petek, 10. 10. 2025, 4.00

Kam za vikend?

Kam za vikend: na kolo s Pogačarjem ali med mucke? Izbira je vaša.

Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ta konec tedna prinaša prijetno toplo vreme, ki ga velja izkoristiti za izlet. Tudi tokrat ne manjka dogodkov za vse okuse, mi smo pripravili izbor najbolj zanimivih. Ne glede na to, ali iščete sprostitev v naravi, zabavo z družbo ali kulturni navdih, boste na zavihku Siol Dogodki zagotovo našli nekaj zase.

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage S Klanca v klanc s Tadejem Pogačarjem

Navdušeni amaterski kolesarji imajo le redko priložnost, da se pomerijo s šampionom svetovnega kova. V nedeljo bo to mogoče na dogodku S Klanca v klanc, testu vzdržljivosti in volje na enem najtežjih slovenskih klancev, tistem na Krvavec, kjer se bodo kolesarji primerjali s svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem. Ga bo kdo prehitel? Tudi če ne kolesarite, lahko greste navijat.

Ne zamudite – S Klanca v klanc – Siol Dogodki

Istrski kolesarski maraton | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Istrski kolesarski maraton

Kolesarski praznik ta konec tedna prirejajo tudi v primorju, kjer je čas za Istrski kolesarski maraton. Ta največji rekreativni kolesarski dogodek v Istri navdušuje z edinstvenim okoljem, razgibanimi trasami za vse okuse in stopnje pripravljenosti, lepimi panoramami in pestrim spremljevalnim programom.

Več na – Istrski kolesarski maraton – Siol Dogodki

Mednarodna razstava mačk | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Mednarodna razstava mačk

Sobota in nedelja bosta na Celjskem sejmu spet živahni. V Celje se vračajo mačje tačke, ki se bodo pred sodniki iz različnih držav predstavile v več kategorijah, kot vsako leto pa bo občinstvo sodelovalo pri izboru za najlepšo mačko občinstva, ki bo ob koncu razstave slastno nagrajena.

Ne spreglejte – Mednarodna razstava mačk – Dogodki na Siol.net

FrikaFest_6 | Foto: Žiga Koren, arhiv Turizma Dolina Soče Foto: Žiga Koren, arhiv Turizma Dolina Soče FrikaFest v Tolminu

FrikaFest je poseben dan užitkov za ljubitelje sira in frike v Tolminu, kjer bo dišalo kot v planinah – predvsem po posoški specialiteti friki. Na prireditvi bo mogoče okusiti tudi edinstvene sire Doline Soče na čelu s Tolmincem, ki je med najbolj prepoznavnimi slovenskimi avtohtonimi siri.

Shrani dogodek – FrikaFest 2025 – Dogodki na Siol.net

Popstars | Foto: Marko Pigac Foto: Marko Pigac Popstars spet skupaj

Po odličnih odzivih na spektakel Popstars Re-United v Ljubljani bodo Bepop, New Game Over, Power Dancers in Sebastian na željo številnih oboževalcev nastopili še na Štajerskem. Prvemu skupnemu šovu vseh junakov turneje Popstars po več kot 20 letih bo sledil še drugi – 10. oktobra v mariborski dvorani Tabor.

Ne zamudite – Popstars Re-United – Dogodki na Siol.net

Barkovljanka, Barcolana, Trst - splošna | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Čas je za Barkovljanko

Drugo oktobrsko nedeljo se bo v Tržaškem zalivu v morju na meji med Slovenijo in Italijo odvila že 57. izvedba tradicionalne jadralske regate Barkovljanke oziroma Barcolane. 12. oktobra ob 10.30 bo topovski strel naznanil začetek najmnožičnejše regate na svetu, na katero se je letos prijavilo okoli 800 jadrnic.

Več na – Barcolana 2025 – Dogodki na Siol.net
