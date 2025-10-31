Konec oktobra in začetek novembra je kot vsako leto obarvan praznično. Dnevu reformacije (31. oktobra) se ponekod vse bolj pogosto pridružuje tudi obeležitev dneva čarovnic oz. ameriško obarvanega Halloweena. Temu sledi 1. november (dan mrtvih oz. dan vseh svetih), ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Prav zaradi jesenskih počitnic bo zadnji oktobrski petek že zarisal pestro dogajanje, ki se bo odvilo v prvem novembrskem koncu tedna.

Ta konec tedna se bodo po Sloveniji končale tudi jesenske šolske počitnice, zato smo za vas izbrali nekaj idej, kam se lahko odpravite za prvi novembrski konec tedna, ki bo po zadnjih napovedih sicer oblačen, a ne pretirano namočen. Še več idej, ki jih nismo izpostavili v spodnjem članku, najdete na Siol Dogodki. Večina dogodkov se bo odvila že v petek, sledili pa bosta jesensko obarvani sobota in nedelja, ki ju lahko izkoristite v naravi ali pa za ukvarjanje s svojim najljubšim jesenskim opravilom.

Številni dogodki, tematsko povezani z ameriško nočjo čarovnic, se bodo odvili na zadnji oktobrski dan.

Čarovniški dan na Celjskem gradu

Celjski grad bo prizorišče pestrega petkovega dogajanja. Foto: Ana Kovač

V petek bo Celjski grad postal čarovniška šola, tržnica in oder hkrati. Čarobus bo obiskovalce pripeljal do vrat, tam pa bo že dišala čarovniška krčma in bleščeča čarotržnica, napoveduje organizator.

"Po dvorišču švigajo čarodeji, čarovnice in mali coprnički, v zraku odmevajo uroki, smeh in ples. Čakajo vas Grajska začarana pot, predstave, obredi in Kirada, ki zna z dlani prebrati prav vse skrivnosti. Ko pade mrak, grad zadrhti in odrasle ujame čarovnija noči," so o dogodku, ki se bo začel ob 9. uri, še zapisali organizatorji. Dodali so, da bo program v primeru dežja prilagojen. Dogodek je plačljiv.

Noč čarovnic na Blejskem gradu

Tudi na Blejskem gradu se bo v petek odvijalo dogajanje povezano z nočjo čarovnic. Tudi letos bodo čarovnice na Blejskem gradu poskrbele za edinstven in nepozaben dan, namenjen najmlajšim obiskovalcem, obljubljajo organizatorji in dodajajo, da je program zasnovan kot interaktivno in tematsko doživetje, ki otroke popelje v svet čarovnije, ustvarjalnosti in igre.

Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info)

Program bo potekal v petek, 31. oktobra, med 10. in 15. uro. Dogodek je plačljiv.

Program bodo organizirali tudi za odrasle - ti so vabljeni na večerni program za vse ljubitelje strahu od 15. leta dalje med 19. in 21. uro.

Še več dogodkov v povezavi z nočjo čarovnic najdete v spodnjem seznamu:

Dan čarovnic na gradu Dvor

V petek bo dan čarovnic potekal tudi na gradu Dvor v Preddvoru od 11. do 16. ure.

Noč čarovnic v Kranjski Gori

Noč čarovnic bodo obeležili tudi v Kranjski Gori, kjer organizatorji obljubljajo pester program za vse starosti. Dogodek je plačljiv.

Noč čarovnic v Hiši iluzij

Tudi v Ljubljani se noči čarovnic ne bodo ognili v Hiši iluzij. "V petek se bo v Hiši iluzij odvil popolnoma ekskluzivni dogodek, kakršnega še ni bilo - performans iluzionista Magic Erika, ki je navdušil občinstvo v 9. sezoni oddaje Slovenija ima talent. Erik bo tokrat svoje čarovniške spretnosti predstavil na najbolj iluzionističnem odru - v Hiši iluzij," je še zapisal organizator. Tudi ta dogodek je plačljiv.

Strašljiva noč na gradu Podsreda: Grajska grozljivka

"Ko pade noč in grad Podsreda ovije tema, se tišina prelomi - ne le zaradi grozljivke na platnu, ampak tudi zaradi senc, ki se začnejo premikati med obiskovalci. Vstopi v temo in doživi Grajsko grozljivko - noč, ko platno ne bo edina groza!" so v povabilu na grad Podsreda zapisali organizatorji.

Foto: Bor Slana/STA

Na dogodku, kjer je predhodna rezervacija obvezna, je v ceno vključeno: projekcija grozljivega filma, ki vam bo pognal mravljince po telesu, strašenje v živo, skrivnostna bitja kozjanskih gozdov, ki se bodo sprehajala med obiskovalci ter srhljiva pijača dobrodošlice, tematski prigrizek in pokovka, ki jih bo pripravila Grajska kavarna Podsreda in bo odprta cel večer.

Halloween rave s tujimi gosti

V petek zvečer bo v Karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj potekal Halloween rave. Na dogodku bosta prvič v Sloveniji nastopila nizozemska velikana USH in SLVL. Pridružili se jim bodo tudi SYNK iz Nemčije ter RASKY, KAYN in L.ILO iz Slovenije. Dogodek je plačljiv.

Kulinarični festival November Gourmet Ljubljana

1. novembra se bo v Ljubljani začel deveti kulinarični festival November Gourmet Ljubljana. Potekal bo v Ljubljani in okolici vse do 30. novembra.

Skozi ves november lahko svoje brbončice razvajate na festivalu November Gourmet Ljubljana Foto: Ana Kovač

Poleg najrazličnejših kulinaričnih doživetij, degustacij, kuharskih tečajev in delavnic festival prinaša prvo ljubljansko pivovsko pot NovemBeer Gourmet Ljubljana, ulični dogodek Pot ob žlici in Žličkanje s chefi, pogovorne večere kulinaričnega pisca in voditelja Boštjana Napotnika z najprepoznavnejšimi ljubljanskimi chefi. V sklopu festivala se bo odvil tudi dobrodelni kuharski šov Chef za jutri, v katerem se bodo študenti BIC Ljubljana preizkusili v lastnih interpretacijah Okusov Ljubljane in z njimi poskusili navdušiti chefe Luka Jezerška, Mojmirja Šiftarja in Igorja Jagodica ter ocenjevalce iz publike, še dodajajo organizatorji.