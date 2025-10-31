Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
31. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vikend dan mrtvih Noč čarovnic Siol Dogodki dogodek Kam za vikend? Kam za vikend?

Petek, 31. 10. 2025, 4.00

7 ur, 32 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: od noči čarovnic po gradovih do dneva vseh svetih

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
noč čarovnic | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Konec oktobra in začetek novembra je kot vsako leto obarvan praznično. Dnevu reformacije (31. oktobra) se ponekod vse bolj pogosto pridružuje tudi obeležitev dneva čarovnic oz. ameriško obarvanega Halloweena. Temu sledi 1. november (dan mrtvih oz. dan vseh svetih), ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Prav zaradi jesenskih počitnic bo zadnji oktobrski petek že zarisal pestro dogajanje, ki se bo odvilo v prvem novembrskem koncu tedna.

Ta konec tedna se bodo po Sloveniji končale tudi jesenske šolske počitnice, zato smo za vas izbrali nekaj idej, kam se lahko odpravite za prvi novembrski konec tedna, ki bo po zadnjih napovedih sicer oblačen, a ne pretirano namočen. Še več idej, ki jih nismo izpostavili v spodnjem članku, najdete na Siol Dogodki. Večina dogodkov se bo odvila že v petek, sledili pa bosta jesensko obarvani sobota in nedelja, ki ju lahko izkoristite v naravi ali pa za ukvarjanje s svojim najljubšim jesenskim opravilom.

Številni dogodki, tematsko povezani z ameriško nočjo čarovnic, se bodo odvili na zadnji oktobrski dan.

Čarovniški dan na Celjskem gradu

Celjski grad bo prizorišče pestrega petkovega dogajanja. | Foto: Ana Kovač Celjski grad bo prizorišče pestrega petkovega dogajanja. Foto: Ana Kovač

V petek bo Celjski grad postal čarovniška šola, tržnica in oder hkrati. Čarobus bo obiskovalce pripeljal do vrat, tam pa bo že dišala čarovniška krčma in bleščeča čarotržnica, napoveduje organizator.

"Po dvorišču švigajo čarodeji, čarovnice in mali coprnički, v zraku odmevajo uroki, smeh in ples. Čakajo vas Grajska začarana pot, predstave, obredi in Kirada, ki zna z dlani prebrati prav vse skrivnosti. Ko pade mrak, grad zadrhti in odrasle ujame čarovnija noči," so o dogodku, ki se bo začel ob 9. uri, še zapisali organizatorji. Dodali so, da bo program v primeru dežja prilagojen. Dogodek je plačljiv.

Več na - Čarovniški dan na gradu - Dogodki na Siol.net

Noč čarovnic na Blejskem gradu

Tudi na Blejskem gradu se bo v petek odvijalo dogajanje povezano z nočjo čarovnic. Tudi letos bodo čarovnice na Blejskem gradu poskrbele za edinstven in nepozaben dan, namenjen najmlajšim obiskovalcem, obljubljajo organizatorji in dodajajo, da je program zasnovan kot interaktivno in tematsko doživetje, ki otroke popelje v svet čarovnije, ustvarjalnosti in igre.

Bled, Blejsko jezero, Blejski grad, Triglav | Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info) Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info)

Program bo potekal v petek, 31. oktobra, med 10. in 15. uro. Dogodek je plačljiv.

Program bodo organizirali tudi za odrasle - ti so vabljeni na večerni program za vse ljubitelje strahu od 15. leta dalje med 19. in 21. uro.

Ne zamudite - Noč čarovnic na Blejskem gradu - Dogodki na Siol.net

Še več dogodkov v povezavi z nočjo čarovnic najdete v spodnjem seznamu:

Dan čarovnic na gradu Dvor

V petek bo dan čarovnic potekal tudi na gradu Dvor v Preddvoru od 11. do 16. ure.

Noč čarovnic v Kranjski Gori

Noč čarovnic bodo obeležili tudi v Kranjski Gori, kjer organizatorji obljubljajo pester program za vse starosti. Dogodek je plačljiv.

Noč čarovnic v Hiši iluzij

Tudi v Ljubljani se noči čarovnic ne bodo ognili v Hiši iluzij. "V petek se bo v Hiši iluzij odvil popolnoma ekskluzivni dogodek, kakršnega še ni bilo - performans iluzionista Magic Erika, ki je navdušil občinstvo v 9. sezoni oddaje Slovenija ima talent. Erik bo tokrat svoje čarovniške spretnosti predstavil na najbolj iluzionističnem odru - v Hiši iluzij," je še zapisal organizator. Tudi ta dogodek je plačljiv.

Več na - Halloween v Hiši iluzij - Dogodki na Siol.net

Strašljiva noč na gradu Podsreda: Grajska grozljivka

"Ko pade noč in grad Podsreda ovije tema, se tišina prelomi - ne le zaradi grozljivke na platnu, ampak tudi zaradi senc, ki se začnejo premikati med obiskovalci. Vstopi v temo in doživi Grajsko grozljivko - noč, ko platno ne bo edina groza!" so v povabilu na grad Podsreda zapisali organizatorji.

Podsreda | Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA

Na dogodku, kjer je predhodna rezervacija obvezna, je v ceno vključeno: projekcija grozljivega filma, ki vam bo pognal mravljince po telesu, strašenje v živo, skrivnostna bitja kozjanskih gozdov, ki se bodo sprehajala med obiskovalci ter  srhljiva pijača dobrodošlice, tematski prigrizek in pokovka, ki jih bo pripravila Grajska kavarna Podsreda in bo odprta cel večer.

Več na - Strašljiva noč na Gradu Podsreda: Grajska grozljivka - Dogodki na Siol.net

Halloween rave s tujimi gosti

V petek zvečer bo v Karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj potekal Halloween rave. Na dogodku bosta prvič v Sloveniji nastopila nizozemska velikana USH in SLVL. Pridružili se jim bodo tudi SYNK iz Nemčije ter RASKY, KAYN in L.ILO  iz Slovenije. Dogodek je plačljiv.

Več o dogodku - Halloween rave - Dogodki na Siol.net

Kulinarični festival November Gourmet Ljubljana

1. novembra se bo v Ljubljani začel deveti kulinarični festival November Gourmet Ljubljana. Potekal bo v Ljubljani in okolici vse do 30. novembra.

Skozi ves november lahko svoje brbončice razvajate na festivalu November Gourmet Ljubljana | Foto: Ana Kovač Skozi ves november lahko svoje brbončice razvajate na festivalu November Gourmet Ljubljana Foto: Ana Kovač

Poleg najrazličnejših kulinaričnih doživetij, degustacij, kuharskih tečajev in delavnic festival prinaša prvo ljubljansko pivovsko pot NovemBeer Gourmet Ljubljana, ulični dogodek Pot ob žlici in Žličkanje s chefi, pogovorne večere kulinaričnega pisca in voditelja Boštjana Napotnika z najprepoznavnejšimi ljubljanskimi chefi. V sklopu festivala se bo odvil tudi dobrodelni kuharski šov Chef za jutri, v katerem se bodo študenti BIC Ljubljana preizkusili v lastnih interpretacijah Okusov Ljubljane in z njimi poskusili navdušiti chefe Luka Jezerška, Mojmirja Šiftarja in Igorja Jagodica ter ocenjevalce iz publike, še dodajajo organizatorji.

Ne zamudite - Kulinarični festival November Gourmet Ljubljana - Dogodki na Siol.net
Kris Jenner
Trendi "To je eden od mojih najljubših kostumov za noč čarovnic," pravi Kris Jenner
noč čarovnic
Trendi Kako za noč čarovnic doma pričarati strašljivo vzdušje?
vikend dan mrtvih Noč čarovnic Siol Dogodki dogodek Kam za vikend? Kam za vikend?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.