Slovenec šokiral Marakano, nato so v Beogradu sledili nori in brutalni prizori

Nogometaši Crvene zvezde, za katere je nastopil tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, so v nedeljo na domači zelenici v Beogradu na tekmi srbskega prvenstva po preobratu z 2:1 ugnali Radnički Kragujevac. Goste je v vodstvo popeljal slovenski napadalec Ester Sokler, dvoboj pa so zaznamovali zlasti incidenti domačih navijačev, ki so s topovskimi udari ciljali osovraženega vratarja gostov Vladimirja Stojkovića.

26-letni Ester Sokler, ki je še v prejšnji sezoni nosil dres Aberdeena, je za Radnički odigral štiri tekme. Kar na treh se je vpisal med strelce. Foto: Guliverimage V Beogradu je bilo v nedeljo na Stadionu Rajka Mitića zelo vroče. Srbski prvak Crvena zvezda je bil favorit proti Radničkemu iz Kragujevca, a so prvi zadetek dosegli gostje. V 22. minuti se je izkazal slovenski napadalec Ester Sokler. Spretno je izigral obrambo rdeče-belih in z roba kazenskega prostora popeljal Radnički v vodstvo z 1:0.

Napadalec škotskega Aberdeena na posodi pri srbskem klubu je v odlični strelski formi. To je bil že njegov tretji zadetek v Srbiji, doseženem na štirih tekmah.

Crvena zvezda, za katero je v prvem polčasu igral tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, se je znašla v dodatnih težavah, ko si je Brazilec Bruno Duarte ob koncu prvega dela dovolil preveč nevarno igro, dvignil nogo ob nepravem času, poškodoval tekmeca in prejel rdeči karton.

Navijači s topovskimi udari ciljali Stojkovića

Nadaljevanje je postreglo z navijaškimi incidenti, zaradi katerih je na koncu srečanja sledil maratonski dodatek. Navijači Crvene zvezde so s pirotehničnimi sredstvi želeli obračunati z vratarjem gostov Vladimirjem Stojkovićem. Prevladovali so topovski udari, zaradi katerih je bil v začetku lanskega leta Maribor ostro kaznovan po incidentu v Murski Soboti. Stojković je pred leti stal med vratnicama Crvene zvezde, ko se je iz Portugalske vrnil v domovino, pa je na presenečenje navijačev rdeče-belih okrepil največjega rivala Partizana. Pozneje je postal tudi kapetan črno-belih in v očeh navijačev Crvene zvezde velik izdajalec. Zdaj brani za Radnički.

28.09.2025🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Radnički 1923. The match between Red Star Belgrade and Radnički Kragujevac was interrupted in the 50th minute. At that time, Delije was targeting Vladimir Stojković with cannonball firework. Vladimir Stojković is a Serbian football goalkeeper who… pic.twitter.com/vV6E9ONUZS — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 28, 2025

S severne tribune Marakane so proti njemu poleteti številni topovski udari. Nekateri so eksplodirali zelo blizu njega. Sodnik je prekinil dvoboj, Stojković se je držal za glavo in v bolečinah padel na kolena. Poškodovana je bila tudi mreža na njegovem golu, tako da so jo morali popraviti.

Dvoboj se je pozneje le nadaljeval. Crvena zvezda je prek Felicia Milsona zapravila najstrožjo kazen, saj je nogometašu iz Angole spodrsnilo, tako da se je pri izvajanju 11-metrovke dvakrat dotaknil žoge, kar je v nasprotju s pravili. V 90. minuti pa so rdeče-beli le izenačili na 1:1. Po podaji izkušenega Avstrijca srbskih korenin Marka Arnautovića je zadel branilec Stefan Leković.

Rdeče-beli, ki so prejšnji teden začeli ligaški del evropske lige z domačim remijem proti škotskemu Celticu (1:1), so vseeno dosegli popoln preobrat. Za zmagoviti gol za preobrat je v 96. minuti poskrbel kapetan Mirko Ivanić. To je bil njegov jubilejni 100. zadetek za beograjskega velikana, po tekmi pa se je razpredalo zlasti o incidentu navijačev. Srbska nogometna javnost si je postavljala vprašanja, kako so lahko delegat in sodniki dovolili navijačem, da so po vseh incidentih še naprej spremljali dvoboj na stadionu.