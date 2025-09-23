Timi Max Elšnik se je pošalil in nasmejal Srbe

Če slovenske barve v ligi prvakov v tej sezoni brani le en nogometaš, to je Jan Oblak (Atletico), pa je bistveno drugače v ligi Europa. V drugem najmočnejšem tekmovanju v Evropi se bo v ligaškem delu v boj za točke podalo šest Slovencev. Med njimi je tudi Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), ki ga za začetek v sredo čaka domača poslastica proti Celticu. Nekdanji kapetan Olimpije je v dobri formi, kar je dokazal tudi z zadetkom na sobotnem večnem srbskem derbiju proti Partizanu. V torek se je na novinarski konferenci pošalil in spravil prisotne v smeh.

Srbski prvak Crvena zvezda je v tej sezoni znova načrtoval igranje v ligi prvakov, a mu je v sklepnem dejanju kvalifikacij pokvaril načrte ciprski prvak Pafos. Rdeče-beli so se morali tako zadovoljiti s tolažilno nagrado, za katero bodo prejeli bistveno manj milijonov evrov, a jim še vseeno zagotavlja kopico atraktivnih tekem.

V ligaškem delu evropske lige bo nastopilo šest Slovencev. To so Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Miha Zajc (Dinamo Zagreb), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen), Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković (oba Sturm Gradec) ter Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos). Foto: Guliverimage

Beograjski velikan bo v ligaškem delu evropske lige odigral osem tekem. Najprej bo v sredo v srbski prestolnici pričakal Celtic, pozneje pa se bo pomeril še s Portom, Brago, Lillom, FCSB, graškim Sturmom, Malmom in Celto.

Slekel bo dres in tekel dva kroga okrog stadiona

Na torkovi novinarski konferenci je izmed nogometašev Crvene zvezde gostoval Timi Max Elšnik. Standardni slovenski reprezentant se je ob koncu prestopnega roka spogledoval s prestopom v Turčijo. Posel je bil že napovedan, a so si nato srbski prvaki tik pred zdajci premislili in poskrbeli, da je nekdanji kapetan Olimpije ostal v Beogradu.

V soboto je prvič v karieri zatresel mrežo Partizana. Foto: Guliverimage

V Srbiji ni manjkalo različnih komentarjev, da je to Elšnika spravilo v slabo voljo, po sobotnem derbiju, na katerem je prispeval zadetek proti Partizanu (za 1:0, Crvena zvezda je zmagala z 2:1, op. p.), a ga ni proslavljal, pa je znova razburkal strasti. To je postavilo nova vprašanja, ali je Elšnik kaj zameril svojemu delodajalcu, ker ni mogel nadaljevati kariere v Turčiji.

Zato je bilo o tem govora tudi na torkovi novinarski konferenci, Elšnik, znan po tem, da mu spretno teče jezik in se rad javno pošali, pa je nato nasmejal vse prisotne z naslednjimi besedami: "Če bom dosegel zadetek proti Celticu, bom slekel dres in tekel dva kroga okrog Marakane. Lahko, da bom prejel rdeči karton, se bo pa zgodila zgodba za medije. Seveda se šalim," je v smehu pojasnil Štajerec in dodal, da v soboto ni proslavljal zadetka proti Partizanu, ker je bil prepričan, da se nahaja v nedovoljenem položaju.

V kvalifikacijah za ligo prvakov je izpadel proti Pafosu. Foto: Reuters

"Raje sem želel počakati, da bi videl, ali je zadetek sploh veljaven. Če bi ga proslavljal, pa bi bil nato razveljavljen, bi prejel nož v srce. To vas lahko psihološko uniči," je dejal Elšnik, ki je bil zelo vesel prvega zadetka na največjem srbskem derbiju. Pred tem je na tekmah proti Partizanu že vpisal tri asistence, zdaj pa je že prvič zatresel mrežo največjega rivala, za katerega nastopa tudi slovenski branilec Mario Jurčević. Še en nekdanji zmaj na delu v Beogradu.

Naj raje Celtic razmišlja o njih

Bo Crvena zvezda izkoristila prednost domačega igrišča? Foto: Guliverimage Elšnik verjame, da lahko Crvena zvezda premaga Celtic. "Z njimi se bomo morali dobro stepsti," je imel v mislih pregovorno borbenost in nepopustljivost Škotov.

"Morali jim bomo biti enakovredni v fizični moči, nato pa izkoristiti še našo kakovost v napadu. Raje ne bi veliko govoril o Celticu, naj raje oni razmišljajo o nas," je še dodal 27-letni zvezni igralec, ki upa, da bodo rdeče-beli evropsko sezono začeli bolje kot v prejšnji sezoni, ko so v uvodnem nastopu lige prvakov doma izgubili proti Benfici, nato pa osvojili tako malo točk, da so kmalu izpadli iz boja za najboljših 24 mest.