Sankcije ameriškega ministrstva za finance proti Naftni industriji Srbije (NIS) so začele veljati danes ob 6. uri po lokalnem času. Ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) namreč ni podaljšal licence, ki je podjetju doslej omogočala nemoteno poslovanje kljub sankcijam proti ruskemu energetskemu sektorju.

Zaradi uvedbe sankcij so v Srbiji že začeli veljati začasni ukrepi, ki naj bi omilili njihov vpliv na energetsko stabilnost in gospodarstvo. Državni organi prebivalce mirijo, da derivatov trenutno ne primanjkuje in da oskrba z gorivom ostaja stabilna, poročajo mediji.

NIS: Oskrba trga za zdaj nemotena

Podjetje NIS, ki je v večinski ruski lasti, je sporočilo, da si prizadeva prilagoditi poslovanje novim razmeram. "Naši prioriteti ostajata redna oskrba domačega trga z naftnimi derivati in ohranjanje socialne stabilnosti zaposlenih. Trenutno so vse bencinske črpalke normalno oskrbljene," so zapisali v izjavi za javnost.

Mogoče spremembe pri plačevanju goriva

Če bi se zaradi sankcij pojavile motnje v delovanju tujih plačilnih sistemov (Mastercard, Visa), bo na bencinskih servisih mogoče plačevati z domačo kartico Dina, gotovino ali prek sistema IPS pokaži. Plačevanje s karticami Sa nama na putu, Agro in Taksi bo nemoteno.

NIS zagotavlja, da bo v veleprodaji še naprej omogočen plačilni promet v dinarjih in da podjetje ostaja zanesljiv partner tako za korporativne kupce kot tudi za velike poslovne stranke.

Vlada pripravlja ukrepe za blažitev posledic sankcij

Podjetje v sodelovanju z Vlado Republike Srbije, partnerji in delničarji pripravlja ukrepe za blažitev posledic sankcij. Hkrati nadaljuje postopke pri ameriškem ministrstvu za finance za odstranitev s seznama sankcioniranih subjektov (SDN), kamor so podjetje uvrstili januarja letos. Postopek takšnega izbrisa je po navedbah podjetja dolgotrajen in zahteven.