Četrtek, 25. 9. 2025, 12.29
43 minut
Okrepitev
Caleb Dorsey novi član Kansai Heliosa
Tik pred začetkom nove sezone domačega košarkarskega prvenstva se je Kansai Heliosu pod koši pridružil ameriški košarkar Caleb Dorsey, so sporočili iz domžalskega kluba. V pretekli sezoni je 203 cm visoki igralec branil barve ameriške univerzitetne ekipe Willaim & Mary, kjer je v povprečju dosegal 7,7 točke, 3,9 skoka in 1,7 podaje na tekmo.
"Zelo sem hvaležen za to priložnost, da sem prišel v Domžale in zaigram za Kansai Helios. Veselim se, da bom čim prej spoznal soigralce in navijače ter začel z delom. Želim si napredovati. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona," je ob prihodu v Domžale dejal Dorsey.
Domžalčani bodo novo sezone državnega prvenstva začeli v ponedeljek, ko bodo doma gostili ECE Triglav Kranj.
