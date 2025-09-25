Tik pred začetkom nove sezone domačega košarkarskega prvenstva se je Kansai Heliosu pod koši pridružil ameriški košarkar Caleb Dorsey, so sporočili iz domžalskega kluba. V pretekli sezoni je 203 cm visoki igralec branil barve ameriške univerzitetne ekipe Willaim & Mary, kjer je v povprečju dosegal 7,7 točke, 3,9 skoka in 1,7 podaje na tekmo.

"Zelo sem hvaležen za to priložnost, da sem prišel v Domžale in zaigram za Kansai Helios. Veselim se, da bom čim prej spoznal soigralce in navijače ter začel z delom. Želim si napredovati. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona," je ob prihodu v Domžale dejal Dorsey.

Domžalčani bodo novo sezone državnega prvenstva začeli v ponedeljek, ko bodo doma gostili ECE Triglav Kranj.

