Avtor:
STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
12.29

Kansai Helios Domžale

Četrtek, 25. 9. 2025, 12.29

Okrepitev

Caleb Dorsey novi član Kansai Heliosa

STA

Caleb Dorsey | Caleb Dorsey | Foto Kansai Helios Domžale

Caleb Dorsey

Foto: Kansai Helios Domžale

Tik pred začetkom nove sezone domačega košarkarskega prvenstva se je Kansai Heliosu pod koši pridružil ameriški košarkar Caleb Dorsey, so sporočili iz domžalskega kluba. V pretekli sezoni je 203 cm visoki igralec branil barve ameriške univerzitetne ekipe Willaim & Mary, kjer je v povprečju dosegal 7,7 točke, 3,9 skoka in 1,7 podaje na tekmo.

"Zelo sem hvaležen za to priložnost, da sem prišel v Domžale in zaigram za Kansai Helios. Veselim se, da bom čim prej spoznal soigralce in navijače ter začel z delom. Želim si napredovati. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona," je ob prihodu v Domžale dejal Dorsey.

Domžalčani bodo novo sezone državnega prvenstva začeli v ponedeljek, ko bodo doma gostili ECE Triglav Kranj.

