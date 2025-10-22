Krka po zanesljivi zmagi ostaja neporažena

Košarkarji Krke so v petem krogu košarkarske lige OTP banka vknjižili peto zmago, Šentjur so v gosteh premagali z 88:60. Za zmagovalce sta po 17 točk dosegla Lovro Buljević (6 skokov) in Victor Lamont Bailey (trojke 3:4), pri domačih pa je bil najučinkovitejši Radoš Šešlija s 13 točkami in 10 skoki. V soboto bo Ilirija gostila Zlatorog, Rogaška se bo pomerila s Triglavom, Šenčur pa s Heliosom. Krog bosta v ponedeljek sklenili zasedbi Hopsov in Podčetrtka.