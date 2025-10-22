Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
22. 10. 2025,
22.21

Sreda, 22. 10. 2025, 22.21

Liga OTP banka, 5. krog

Krka po zanesljivi zmagi ostaja neporažena

Š. L.

Lovro Buljević, Krka | Krka je v Šentjurju visoko zmagala in ostala neporažena. | Foto Aleš Fevžer

Krka je v Šentjurju visoko zmagala in ostala neporažena.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Krke so v petem krogu košarkarske lige OTP banka vknjižili peto zmago, Šentjur so v gosteh premagali z 88:60. Za zmagovalce sta po 17 točk dosegla Lovro Buljević (6 skokov) in Victor Lamont Bailey (trojke 3:4), pri domačih pa je bil najučinkovitejši Radoš Šešlija s 13 točkami in 10 skoki. V soboto bo Ilirija gostila Zlatorog, Rogaška se bo pomerila s Triglavom, Šenčur pa s Heliosom. Krog bosta v ponedeljek sklenili zasedbi Hopsov in Podčetrtka.

Liga OTP banka, peti krog:

Sreda, 22. oktober:
Šentjur : Krka 60:88 (16:25, 25:49, 51:65)

Sobota, 25. oktober:
17.30 Ilirija - Zlatorog Laško
19.00 Rogaška - Triglav Kranj
19.30 Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale

Ponedeljek, 27. oktober:
17.30 Hopsi Polzela - Podčetrtek

Lestvica:

1. Krka 5 tekem – 10 točk
2. Laško 4 – 7
3. Šentjur 5 – 7
4. GGD Šenčur 4 – 6
5. Ilirija 4 – 6
6. Rogaška 4 – 6
7. Kansai Helios Domžale 4 – 6
8. Hopsi Polzela 4 – 5
9. Terme Olimia Podčetrtek 4 – 5
10. ECE Triglav Kranj 4 – 5

