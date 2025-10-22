Sreda, 22. 10. 2025, 22.21
Liga OTP banka, 5. krog
Krka po zanesljivi zmagi ostaja neporažena
Košarkarji Krke so v petem krogu košarkarske lige OTP banka vknjižili peto zmago, Šentjur so v gosteh premagali z 88:60. Za zmagovalce sta po 17 točk dosegla Lovro Buljević (6 skokov) in Victor Lamont Bailey (trojke 3:4), pri domačih pa je bil najučinkovitejši Radoš Šešlija s 13 točkami in 10 skoki. V soboto bo Ilirija gostila Zlatorog, Rogaška se bo pomerila s Triglavom, Šenčur pa s Heliosom. Krog bosta v ponedeljek sklenili zasedbi Hopsov in Podčetrtka.
Liga OTP banka, peti krog:
Sreda, 22. oktober:
Šentjur : Krka 60:88 (16:25, 25:49, 51:65)
Sobota, 25. oktober:
17.30 Ilirija - Zlatorog Laško
19.00 Rogaška - Triglav Kranj
19.30 Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale
Ponedeljek, 27. oktober:
17.30 Hopsi Polzela - Podčetrtek
Lestvica:
1. Krka 5 tekem – 10 točk
2. Laško 4 – 7
3. Šentjur 5 – 7
4. GGD Šenčur 4 – 6
5. Ilirija 4 – 6
6. Rogaška 4 – 6
7. Kansai Helios Domžale 4 – 6
8. Hopsi Polzela 4 – 5
9. Terme Olimia Podčetrtek 4 – 5
10. ECE Triglav Kranj 4 – 5