Liga OTP banka Kurtis Henderson Kansai Helios Domžale

Domžalčani predstavili še zadnjo okrepitev

Kurtis Henderson | Kurtis Henderson je okrepil Domžale. | Foto Kansai Helios Domžale

Kurtis Henderson je okrepil Domžale.

Foto: Kansai Helios Domžale

Tik pred začetkom nove sezone se je ekipi Kansai Helios Domžale pridružil ameriški branilec Kurtis Henderson, so sporočili iz kluba. Organizator igre prihaja iz Brocktona v Massachusettsu, v sezoni 2024/25 pa je nosil dres Southern New Hampshire University Penmen.

Na 30 tekmah je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 13,5 točke, 3,2 skoka in 3,5 asistence. S tem pa se je zaključilo tudi kadrovanje za prihajajočo tekmovalno sezono, so še sporočili iz Domžal. "Veselim se priložnosti v evropski košarki. Prihajam z zavedanjem, da me čaka veliko učenja, sem pa maksimalno motiviran, da pomagam ekipi do rezultatov. S fanti sem že opravil prve treninge, v klubu se počutim odlično. Komaj čakam prve tekme," je ob podpisu pogodbe povedal Henderson.

"Zadnja okrepitev Kurtis Henderson je branilec, rookie, zato bo za njegov doprinos gotovo potrebnega še veliko uigravanja. Na nas je, da trdo treniramo in čim prej dosežemo dobro tekmovalno formo. Za začetek je naš cilj, da smo iz tekme v tekmo boljši," pa je ob tem dejal trener Heliosa, Jure Močnik.

Liga OTP banka Kurtis Henderson Kansai Helios Domžale
