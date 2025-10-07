Prav vidite. Kača na snegu presenetila sprehajalce.

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
7. 10. 2025,
15.14

3 minute

Srbija sneg zima kača

Prav videte. Kača na snegu presenetila sprehajalce.

K. M.

Kača v Srbiji na snegu | Prizor, ki bi ga pričakovali v toplih mesecih, ne pa sredi beline, je zmedel domačine. | Foto FB/Radio televizija Kuršumlija

Prizor, ki bi ga pričakovali v toplih mesecih, ne pa sredi beline, je zmedel domačine.

Foto: FB/Radio televizija Kuršumlija

Čeprav smo šele zakorakali v jesen, je ponekod prebivalce presenetil prvi sneg. Tako tudi kačo na zgornji fotografiji, na katero so v vasi Igrište blizu Kuršumlije v Srbiji, naleteli sprehajalci. Prizor, ki bi ga pričakovali v toplih mesecih, ne pa sredi beline, je zmedel domačine.

Nenavaden prizor je na omrežju Facebook objavila Radio-televizija Kuršumlija. "Naj se beline snega in te kače spominjamo kot enega tistih trenutkov, ko narava človeku šepeta, da življenje, ko ga najmanj pričakujemo, vedno nekje tiho diha," piše v objavi omenjenega medija.

Biologi navajajo, da so kače hladnokrvne živali in da pozimi počivajo, skrite v zemlji, vendar pa jih včasih lahko prebudi nenadna sprememba temperature ali toplota, ki prihaja iz zemlje.

Za katero vrsto kače gre, niso navedli. | Foto: FB/Radio televizija Kuršumlija

Po ljudskem verovanju kača v snegu pomeni srečo 

Pojav kače v snegu ima po ljudskem verovanju tudi poseben pomen. Kača je varuhinja, njen pojav na tako nenavadnem mestu pa lahko pomeni poseben znak zaščite ali sreče, so še navedli srbski mediji.

kača
Srbija sneg zima kača
