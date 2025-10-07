Prav vidite. Kača na snegu presenetila sprehajalce.

Čeprav smo šele zakorakali v jesen, je ponekod prebivalce presenetil prvi sneg. Tako tudi kačo na zgornji fotografiji, na katero so v vasi Igrište blizu Kuršumlije v Srbiji, naleteli sprehajalci. Prizor, ki bi ga pričakovali v toplih mesecih, ne pa sredi beline, je zmedel domačine.

Nenavaden prizor je na omrežju Facebook objavila Radio-televizija Kuršumlija. "Naj se beline snega in te kače spominjamo kot enega tistih trenutkov, ko narava človeku šepeta, da življenje, ko ga najmanj pričakujemo, vedno nekje tiho diha," piše v objavi omenjenega medija.

Biologi navajajo, da so kače hladnokrvne živali in da pozimi počivajo, skrite v zemlji, vendar pa jih včasih lahko prebudi nenadna sprememba temperature ali toplota, ki prihaja iz zemlje.

Za katero vrsto kače gre, niso navedli. Foto: FB/Radio televizija Kuršumlija

Po ljudskem verovanju kača v snegu pomeni srečo

Pojav kače v snegu ima po ljudskem verovanju tudi poseben pomen. Kača je varuhinja, njen pojav na tako nenavadnem mestu pa lahko pomeni poseben znak zaščite ali sreče, so še navedli srbski mediji.