Šok v hrvaški Istri: "Izbral je dacio"

Umaški gasilci so na svojem profilu na Facebooku objavili fotografijo modrasa, ki se je namestil na armaturo v avtomobilu. "Današnja intervencija v Bujah. Izbral je dacio," so zapisali ob fotografiji. Gasilci so plazilca premestili na varno mesto, stran od ljudi.

V ponedeljek je lastnik avtomobila v Bujah odprl vrata, na armaturi vozila zagledal nekaj čudnega, ugotovil, za kaj gre, in hitro zaprl vrata. Nato je na pomoč poklical gasilce. Na armaturi njegovega avtomobila se je namreč sončil modras.

"Izbral je dacio. Današnja intervencija v Bujah," so zapisali gasilci iz Umaga na svojem profilu na Facebooku, kjer so objavili tudi fotografijo.

Da gre za modrasa, je za portal Index potrdil tudi direktor zagrebškega živalskega vrta Ivan Cizelj, sicer strokovnjak za plazilce.

"Kolikor vidim, je to modras. To lahko zagotovim z 99-odstotno gotovostjo. V avto se je priplazil po pomoti ali pa je bil prinesen na kakšnem predmetu. Ni drugega razloga, zakaj bi bil notri, saj modrasi ne prenašajo dobro visoke vročine. Bivanje v zaprtem avtomobilu je zanje približno tako nevarno kot za nas. Ko so temperature visoke, se splazijo pod kakšno grmovje, to jim ne ustreza," je povedal za omenjeni portal.

Modras velja za najbolj strupeno evropsko kačo. Običajno odlaga jajca v septembru. Te kače živijo do 15 let in so aktivne predvsem ponoči. Čez dan večinoma spijo in prebavljajo hrano. Za ljudi je njihov ugriz lahko usoden, ne glede na to, ali gre za mlado ali starejšo kačo. Tako kot mnoge druge strupene kače tudi modrasi niso agresivni. Ugriznili bodo le, če se bodo branili.