Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
2. 9. 2025,
7.26

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
avtomobil gasilci Istra Hrvaška kača

Torek, 2. 9. 2025, 7.26

5 minut

Šok v hrvaški Istri: "Izbral je dacio"

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Modras | Sončil se je na armaturi. | Foto Vatrogasci Umag/FB

Sončil se je na armaturi.

Foto: Vatrogasci Umag/FB

Umaški gasilci so na svojem profilu na Facebooku objavili fotografijo modrasa, ki se je namestil na armaturo v avtomobilu. "Današnja intervencija v Bujah. Izbral je dacio," so zapisali ob fotografiji. Gasilci so plazilca premestili na varno mesto, stran od ljudi.

V ponedeljek je lastnik avtomobila v Bujah odprl vrata, na armaturi vozila zagledal nekaj čudnega, ugotovil, za kaj gre, in hitro zaprl vrata. Nato je na pomoč poklical gasilce. Na armaturi njegovega avtomobila se je namreč sončil modras.

 

"Izbral je dacio. Današnja intervencija v Bujah," so zapisali gasilci iz Umaga na svojem profilu na Facebooku, kjer so objavili tudi fotografijo.

Da gre za modrasa, je za portal Index potrdil tudi direktor zagrebškega živalskega vrta Ivan Cizelj, sicer strokovnjak za plazilce. 

"Kolikor vidim, je to modras. To lahko zagotovim z 99-odstotno gotovostjo. V avto se je priplazil po pomoti ali pa je bil prinesen na kakšnem predmetu. Ni drugega razloga, zakaj bi bil notri, saj modrasi ne prenašajo dobro visoke vročine. Bivanje v zaprtem avtomobilu je zanje približno tako nevarno kot za nas. Ko so temperature visoke, se splazijo pod kakšno grmovje, to jim ne ustreza," je povedal za omenjeni portal. 

Modras velja za najbolj strupeno evropsko kačo. Običajno odlaga jajca v septembru. Te kače živijo do 15 let in so aktivne predvsem ponoči. Čez dan večinoma spijo in prebavljajo hrano. Za ljudi je njihov ugriz lahko usoden, ne glede na to, ali gre za mlado ali starejšo kačo. Tako kot mnoge druge strupene kače tudi modrasi niso agresivni. Ugriznili bodo le, če se bodo branili.
modras
Novice V Istri v petih dneh trije ugrizi modrasa: dečku odpovedali organi, komaj so ga rešili
belouška, kača
Novice Pozor: med igro otrok na igrišču opazila kačo
Kača. Ugriz.
Novice Kače so v Sloveniji zavarovane, a njihova populacija upada
modras
Novice UKC Ljubljana: Po več desetletjih ugriz modrasa s smrtnim izidom
 
avtomobil gasilci Istra Hrvaška kača
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.