Srbija nekdanji tajski premierki podelila državljanstvo

Srbija je nekdanji tajski premierki Yingluck Shinawatra, ki jo je s položaja leta 2014 odnesel vojaški udar in je kasneje zbežala iz Tajske, podelila državljanstvo, so v četrtek poročali srbski mediji. Njen brat Thaksin je že pred leti prejel črnogorsko državljanstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Yingluck Shinawatra je zbežala iz kraljevine leta 2017, ko je tam še vladala vojaška hunta. Državo je zapustila nekaj tednov prej, preden so jo obsodili na pet let zapora zaradi malomarnosti pri ravnanju pri programu državnih subvencij za riž.

Nekdanja premierka in njeni podporniki trdijo, da je bilo sojenje lov na čarovnice, ki ga je vodila vojaška hunta.

Ima tudi britanski vizum

Yingluck Shinawatra je sicer po begu po poročanju britanskih medijev dobila desetletni britanski vizum, ki ji omogoča, da prosto vstopa in izstopa iz Velike Britanije, vendar v državi ne sme ostati neprekinjeno dlje kot šest mesecev.

Srbska revija Nedeljnik pa je v četrtek objavila fotografijo vladnega dokumenta, v katerem piše, da je političarka prejela srbsko državljanstvo. Na dokumentu je bil zaveden datum 27. junij.

V izgnanstvu tudi njen brat

Glede na fotografijo je dokument podpisala srbska premierka Ana Brnabić. Srbska vlada ali tiskovni predstavnik Yingluck Shinawatra se sicer po pisanju AFP še nista odzvala na poročanje medijev.

V izgnanstvu že leta živi tudi njen premožni brat in nekdanji premier Thaksin Sinawatra, ki ga je s položaja odnesel vojaški udar leta 2006. Pred leti so mu odobrili črnogorsko državljanstvo, živi pa med Londonom in Dubajem.