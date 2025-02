Do konca letošnjega leta naj bi koordinacijo objav vseh zakonsko predpisanih obvestil države, organov na državni in lokalni ravni, zavezancev za javna naročila in drugih javnih objav z družbe Uradni list prenesli na vladno zakonodajno službo in ministrstvo za javno upravo, poročajo Finance. To sicer ni edini vir dohodkov za družbo v stoodstotni državni lasti, a je njena prihodnost vseeno vprašljiva.