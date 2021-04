Ustavno sodišče zadržalo vladni odlok, ki omejuje potovanja iz države

Ustavno sodišče je sprejelo pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19 ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Odločitev je danes objavljena v uradnem listu.

Vlada je 28. marca sprejela odlok, s katerim je močno omejila izstop in vstop v državo, s čimer je želela pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa. Od 29. marca so tako za slovenske državljane in osebe s prebivališčem v Sloveniji prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme, med katerimi so med drugim osebe, ki so prebolele covid-19 ali pa so se cepile proti tej bolezni, piše STA.

Pobude za oceno ustavnosti 11. člena odloka so vložili Rok Ban in družba Bas Production, Matic Kocijančič ter nekdanji sodnik in pravosodni minister z vrst stranke LDS Aleš Zalar, ki je vložitev pritožbe konec marca napovedal na Twitterju.

Pred 1 uro je moji partnerki umrla mama. Če kdaj, me potrebuje sedaj a ne smem v sosednjo državo. Torej, mi ne preostane drugega kot da kršim predpis, plačam globo in vložim še ustavno pritožbo. (2) — Aleš Zalar (@AlesZalar) March 31, 2021

Sodišče sprejelo pobude in zadržalo izvrševanje 11. člena odloka

Ustavno sodišče je njihove pobude sprejelo in v sklepu ugotovilo, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti. Sodišče je zato sklenilo zadržati izvrševanje 11. člena odloka do svoje končne odločitve.

Po pisanju STA je odločitev o sprejetju pobud podprlo osem ustavnih sodnikov, proti je glasoval sodnik Klemen Jaklič. Odločitev o zadržanju izvrševanja omenjenega člena pa je podprlo sedem sodnikov, proti sta glasovala Jaklič in Marko Šorli.

Jaklič je ob tem podal odklonilno ločeno mnenje, Šorli pa je dal delno pritrdilno in delno odklonilno ločeno mnenje. Sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin so dali pritrdilna ločena mnenja.