Pogačnikove menjave sodnikov: Preiskava Jankovića razveljavljena in ne ustavljena

Preiskava ni bila ustavljena. Sklep o preiskavi je bil razveljavljen. Tako so iz Okrožnega sodišča v Ljubljani odgovorili na prošnjo, naj nam posredujejo odločitev spremenjenega sodnega senata, ki je ugodil pritožbi zagovornika Damjana Jankovića proti preiskavi in tudi zapisnik prvotne obratne odločitve senata. Pred izločitvijo sodnice poročevalke Ane Testen, ki jo je predsednik sodišča Marjan Pogačnik zamenjal z Urško Zorko, se je sodni senat že odločil, da bo Jankovićevo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno in bi se morala nadaljevati preiskava zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Zamenjava Testenove je ustavila nadaljevanje preiskave, smo poročali po neuradnih informacijah, zdaj pa iz sodišča opozarjajo, da se lahko preiskava, ko je bil sklep o njej razveljavljen, tudi še nadaljuje.

Ko smo prvič poročali, smo za podrobnejše informacije o sklepih in zapisnikih odločanj v različnih sestavah senata prosili sodišče, da bi odpravili dvome o poštenosti sojenja sinu ljubljanskega župana in javnost o vsem točno obvestili.

A so nas iz sodišča v delu, ko smo prosili za sklepe in zapisnike, da bi lahko točno obvestili javnost, v celoti zavrnili in nam niso poslali sklepa, s katerim so ugodili pritožbi zagovornika Damjana Jankovića proti sklepu o preiskavi, in zapisnikov o odločanju sodnega senata pred izločitvijo Testenove, kjer so odločili, da bodo Jankovićevo pritožbo zavrnili.

Iz sodišča so pojasnili, da javnost nima pravice vedeti, kako odločajo sodniki v primeru preiskave Jankovića, ker gre za delovna gradiva, osnutke, da stvar še ni zaključena, v zapisnike pa lahko tudi vpogleda le pritožbeno sodišče. So pa opozorili, da je naše sklepanje, da je preiskava ustavljena, v nasprotju z odločitvijo senata, "saj je ta izpodbijano odločitev razveljavil, kar pomeni, da se postopek nadaljuje s ponovnim odločanjem".

Kronologijo dogajanja so na sodišču povzeli tako: zahteva za uvedbo preiskave proti Jankoviću je bila predlagana 11. 12. 2018 in uvedena s sklepom 3. 2. 2020. Sodišče pa je 13. 7. 2020 prejelo pritožbo zoper sklep o uvedbi preiskave, zunajobravnavni senat je sklep o uvedbi preiskave razveljavil s sklepom z dne 10. 3. 2021 in zadevo vrnil v ponovno odločanje.

V pregledu dogajanja, ki ga je kot odgovor poslalo sodišče, manjka, kot smo opozorili na Siolu, da je 9. 10. 2020 senat, ko je bila poročevalka še Testenova, kot neutemeljeno že zavrnil pritožbo Jankovićevega zagovornika, sestavljen je bil zapisnik o posvetovanju in glasovanju po 219. členu sodnega reda s podatki o poteku glasovanja, besedilom sprejete odločitve, sestavo senata, imenom obdolženega, opravilno številka zadeve, kaznivim dejanjem, imenom zapisnikarja... Zapisnik so podpisali vsi člani senata in zapisnikar. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju in tudi sejna knjiga, v kateri so tudi podatki o tem dogajanju, so uradni dokumenti in ne delovno gradivo in osnutki, kot zatrjujejo v odgovoru s sodišča, je slišati med kritiki ravnanja Pogačnika. Ker je senat o zadevi že odločal in je bila že sprejeta odločitev, bi moral, če je poročevalec dalj časa odsoten, denimo zaradi bolezni, odločitev senata obrazložiti eden od drugih dveh članov senata. Ni pa dopustno, da se sodnika kar zamenja, že sprejeta odločitev senata nadomesti z odločitvijo drugega senata, je slišati.

Odločitev je bila sprejeta, sklep pa pozneje ni bil napisan, ker je sodnica Ana Testen zbolela. S sklicevanjem na daljšo bolezen jo je predsednik sodišča Pogačnik čez čas zamenjal.

Še pred tem odvzemom pristojnosti sojenja zaradi daljše odsotnosti jo je predsednik sodišča Pogačnik 22. 10. 2020 kazensko prerazporedil na okrajno sodišče v Kamnik in ji odvzel večino primerov in spisov. Primera Janković pa ji ni odvzel čisto takoj, to je storil čez čas in zadevo Janković predal poročevalki sodnici Urški Zorko.

O nenavadni prerazporeditvi v Kamnik in odvzemu sodnih spisov je sodni svet, ko se je Testenova pritožila, soglasno odločil tako: "Predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzem spisa ali poseg v njegovo sojenje, sodnik se je takšni nezakoniti ustni odredbi dolžan upreti. Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom ustave."

Vrhovni sodnik Pogačnik je v času sodne kariere opravljal funkcije v izvršni oblasti, o katerih odloča politika. Pred dobrima dvema desetletjema je zamrznil sodniški mandat, ker je kot funkcionar delal na vrhu kriminalistične službe, ko je bil minister Mirko Bandelj (LDS). Bil je tudi funkcionar pravosodnega ministrstva.

Da se pri določanju sodnikov Pogačniku dogajajo nenavadnosti, pa kažejo tudi spori pri določanju senata, ki bi moral odločati o pritožbi odvetnika Janeza Janše, Francija Matoza, na tožilske obtožbe, kjer so se tudi zgodile precej nenavadne menjave sodnikov, ki sprožajo pomisleke o poštenosti sojenja in montiranju rezultatov.

Na prošnjo s takšno vsebino: "Prosim vas, da mi posredujete odločitev sodnega senata, v katerem je kot poročevalka sodelovala Urška Zorko, ki je ugodil pritožbi zagovornika Damjana Jankovića zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. kz-1, opr. st. zadeve je II Ks 59093/2018. Hkrati vas prosim za informacijo, ali je bil iz spisa umaknjen prvi posvetovalni zapisnik senata, v katerem je bila sodnica Testen, ki bi naj že odločil, da bo zavrnil pritožbo, a sklep še ni bil napisan. Če ni bil, vas prosim, da mi posredujete tudi ta dokument – zapisnik."

Je sodišče odgovorilo tako: "V zvezi z vprašanjem, ki ste ga naslovili na Okrožno sodišče v Ljubljani 29. 3. 2021 v zadevi IV Kpr 59093/2018, pojasnjujemo, da je bila v omenjeni zadevi zahteva za uvedbo preiskave dana dne 11. 12. 2018 in s sklepom z dne 3. 2. 2020 uvedena. Sodišče je dne 13. 7. 2020 prejelo pritožbo zoper sklep o uvedbi preiskave, zunajobravnavni senat je sklep o uvedbi preiskave razveljavil s sklepom z dne 10. 3. 2021 in zadevo vrnil v ponovno odločanje. Pojasnjujemo, da je dlje časa trajajoča odsotnost sodnice Ane Testen, ki so ji nekatere zadeve ostale v delu, med drugimi omenjena zadeva, terjala predodelitev drugim sodnikom. Odločitev zunajobravnavnega senata je dokončna in ima pravni učinek od trenutka, ko je podpisana in odpravljena s sodišča. Vsi morebitni dokumenti, ki nastanejo pred tem, pa imajo značaj delovnih gradiv in osnutkov. Sicer pa zadeva še ni zaključena in je v fazi preiskave, v zapisnik senata pa lahko vpogleda le pritožbeno sodišče. Navedba, da naj bi bila preiskava ustavljena, je v nasprotju z odločitvijo zunajobravnavnega senata, saj je ta izpodbijano odločitev razveljavil, kar pomeni, da se postopek nadaljuje s ponovnim odločanjem.

S prijaznimi pozdravi. Mateja Jazbec, predstavnica za odnose z javnostmi"