Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes končala obravnava tožbe sklada kmetijskih zemljišč in gozdov proti družbi Merlak Investicije za lastništvo zemljišč v Ukancu, ki so potrebna za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog. Odločitev sodišča bo izšla pisno, po njeni pravnomočnosti pa Damian Merlak računa, da bo gradnja lahko vendarle stekla.

Kriptomilijonar Damian Merlak je leta 2019 od družine Pačnik kupil štiri propadajoče bohinjske hotele ter napovedal njihovo obnovo in ponovni zagon. Uspešno je prenovil Aparthotel Triglav in Hotel Bohinj ter ponovno zgradil Vilo Muhr, zataknilo pa se je pri rekonstrukciji znamenitega Hotela Zlatorog.

Po zahtevanih usklajevanjih z različnimi institucijami je Merlaku uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje, a je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov leta 2023 proti družbi Merlak Investicije vložil tožbo, v kateri trdi, da je glede na zakon iz leta 1993 država lastnica kmetijskih zemljišč v okolici hotela. Brez teh zemljišč, ki so tudi v preteklosti služila v turistične in rekreativne namene, pa izvedba investicije ni mogoča.

Pogajanja med skladom in Merlakom niso bila uspešna. Tako je maja letos tožbo za ugotovitev lastninske pravice, ki je ocenjena na 200 tisoč evrov, začelo obravnavati kranjsko okrožno sodišče.

30 let živeli v zmoti

Državni odvetnik Marko Čadež je povedal, da je država na podlagi zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov iz leta 1993, ki ureja lastninjenje kmetijskih zemljišč, postala lastnica omenjenih zemljišč. Zato so bili vsi vpisi v zemljiško knjigo in razpolaganja s tem premoženjem v zadnjih 30 letih napačni.

Družba Merlak Investicije se na drugi strani sklicuje na načelo zaupanja v zemljiško knjigo in javnih registrov. "Trenutni zemljiškoknjižni lastnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in edini družbenik je v stanje javnih registrov zaupal, zato je prepričan, da je ne samo zemljiškoknjižni, ampak tudi dejanski lastnik spornih nepremičnin. Vsakršna drugačna odločitev bi pomenila negacijo temeljnih ustavnih načel in načel zemljiškoknjižnega prava," je ocenil odvetnik Valentin Bajuk.

Ob tem je pojasnil, da je sodišče, torej država tista, ki vodi zemljiško knjigo, prav tako je država v različnih vlogah podajala soglasja in odobritve pravnih poslov. "Tisti, ki se spusti v pravni promet, ima pravico zaupati v podatke javnega registra," je poudaril.

"Tožeča stranka poskuša naložiti toženi stranki večje obveznosti kot upravnim organom in sodiščem. Seveda zanje še bolj kot za toženo stranko velja, da poznajo pravo ter v okviru tega tudi predpise s področja urejanja okolja in lastninjenja," je danes izpostavil Bajuk in dodal, da sta tako zemljišča knjiga kot sodni register v preteklosti brez težav vpisovala prenose lastninske pravice s pravnih prednikov, pa tudi na toženo stranko samo. Zato je sklicevanje tožeče stranke na nezadostno skrbnost tožene stranke neutemeljen.

Pričal tudi Merlak

O zadevi je bil danes zaslišan tudi Merlak, ki je pojasnil, kako je potekal nakup bohinjskih hotelov oziroma družb družine Pačnik, ki so bile formalne lastnice hotelov, saj naj bi bil ta postopek hitrejši od neposrednega nakupa nepremičnin.

Merlak je povedal, da se je s prodajalci pogovarjal o tem, kaj se kupuje in za kakšno ceno, same formalne postopke in pregled pravnega stanja pa je prepustil odvetniški družbi oziroma pooblaščencem. Glede zdaj spornih zemljišč je dejal, da jih je vedno štel kot del Hotela Zlatorog, saj so bila že takrat, ko je kot otrok obiskoval to območje, tam parkirišče in igrišča.

Sodnica Nina Zadravec se je po pričanju Merlaka in vpogledu v dokumente v sodnem spisu odločila, da izvedba preostalih predlaganih dokazov, vključno s postavitvijo izvedenca urbanistične stroke, ni potrebna in da je zadeva zrela za odločitev. Sodba bo izšla pisno.

Merlak verjame, da bo odločitev prava in da bodo po pravnomočni odločitvi vendarle lahko nadaljevali projekt rekonstrukcije hotela. Zagotovil je, da je vse drugo že pripravljeno na začetek gradnje. "Stari objekt smo že odstranili. Prostor je tam zdaj že malo bolj urejen, kot je bil, in treba je le še postaviti novi hotel," je povedal Merlak. Tožbe sklada kmetijskih zemljišč ni želel komentirati, poudaril pa je, da bi brez tega lahko hotel že stal.