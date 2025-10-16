Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
10.24

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poskus uboja shizofrenija psihiatrija psihične motnje napad sodišče

Četrtek, 16. 10. 2025, 10.24

25 minut

Za napad na starša obvezno psihiatrično zdravljenje

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Okrožno sodišče Ljubljana | Psihiatrični izvedenec je med preiskavo ugotovil, da moški svojega početja ni mogel razumeti in da se ni imel pod nadzorom zaradi dlje časa trajajoče shizofrenije. Razvijati naj bi se mu začela leta 2004, vendar je bil do leta 2017 psihično relativno stabilen. | Foto STA

Psihiatrični izvedenec je med preiskavo ugotovil, da moški svojega početja ni mogel razumeti in da se ni imel pod nadzorom zaradi dlje časa trajajoče shizofrenije. Razvijati naj bi se mu začela leta 2004, vendar je bil do leta 2017 psihično relativno stabilen.

Foto: STA

Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je moškemu, ki je junija z nožem napadel mamo in očeta, izrekel varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, poročajo mediji. Psihiatrični izvedenec je namreč ugotovil, da zaradi hude duševne bolezni v kritičnih trenutkih ni bil prišteven.

Obdolženi 41-letnik je junija letos večkrat zabodel mamo, nato pa še očeta, ki je prihitel na pomoč, navaja časnik Večer. Oče je pobegnil k sosedom, sin pa je pospravil hišo in se odpeljal proti Primorski. Policisti so ga na poti ustavili. Moški je v sodni preiskavi razložil, da se je odpeljal na sprostitev in sprehod, navaja časnik Dnevnik.

Moški svojega početja ni imel pod nadzorom zaradi shizofrenije

Psihiatrični izvedenec je med preiskavo ugotovil, da moški svojega početja ni mogel razumeti in da se ni imel pod nadzorom zaradi dlje časa trajajoče shizofrenije. Razvijati naj bi se mu začela leta 2004, vendar je bil do leta 2017 psihično relativno stabilen. Po prekinitvi jemanja terapije pa se mu je stanje postopno začelo slabšati, navaja Dnevnik.

Zdravljenje bo potekalo v forenzični enoti

Ker v usodnih trenutkih ni bil prišteven, je tožilstvo sodišču predlagalo, da mu izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega bolnišničnega zdravljenja. Sodni senat je to tudi storil. Zdravljenje bodo izvajali v forenzični enoti mariborske psihiatrične bolnišnice, moški pa do takrat ostaja v priporu.

Zoran Janković
Novice Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana Jankovića
David Trivić, Andraž Skrinjar
Novice Gorenjcema po 24 let zapora za umor iz koristoljubja
poskus uboja shizofrenija psihiatrija psihične motnje napad sodišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.