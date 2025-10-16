Za napad na starša obvezno psihiatrično zdravljenje

Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je moškemu, ki je junija z nožem napadel mamo in očeta, izrekel varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, poročajo mediji. Psihiatrični izvedenec je namreč ugotovil, da zaradi hude duševne bolezni v kritičnih trenutkih ni bil prišteven.

Obdolženi 41-letnik je junija letos večkrat zabodel mamo, nato pa še očeta, ki je prihitel na pomoč, navaja časnik Večer. Oče je pobegnil k sosedom, sin pa je pospravil hišo in se odpeljal proti Primorski. Policisti so ga na poti ustavili. Moški je v sodni preiskavi razložil, da se je odpeljal na sprostitev in sprehod, navaja časnik Dnevnik.

Moški svojega početja ni imel pod nadzorom zaradi shizofrenije

Psihiatrični izvedenec je med preiskavo ugotovil, da moški svojega početja ni mogel razumeti in da se ni imel pod nadzorom zaradi dlje časa trajajoče shizofrenije. Razvijati naj bi se mu začela leta 2004, vendar je bil do leta 2017 psihično relativno stabilen. Po prekinitvi jemanja terapije pa se mu je stanje postopno začelo slabšati, navaja Dnevnik.

Zdravljenje bo potekalo v forenzični enoti

Ker v usodnih trenutkih ni bil prišteven, je tožilstvo sodišču predlagalo, da mu izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega bolnišničnega zdravljenja. Sodni senat je to tudi storil. Zdravljenje bodo izvajali v forenzični enoti mariborske psihiatrične bolnišnice, moški pa do takrat ostaja v priporu.