Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana Jankovića

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana Zorana Jankovića zoper Republiko Slovenijo v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ta je leta 2015 ugotovila, da Janković ni celovito sporočil svojega premoženjskega stanja oziroma sprememb v svojem premoženjskem stanju.

ESČP je sklenilo, da je pritožba očitno neutemeljena, zato jo je razglasilo za nedopustno, so sporočili iz KPK. Ugotovilo je, da je bila sodna obravnava pritožnikove zadeve na domačih sodiščih zadostna in zato pritožniku ni bila odvzeta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Kaj so ugotovili na KPK?

Pri tem je ESČP upoštevalo poseben postopek pred KPK, procesna jamstva, ki so bila pritožniku zagotovljena v tem postopku, obseg ugotovitev komisije ter tudi obrazloženi sodbi, ki sta ju v okviru pritožnikovega uveljavljanja sodnega varstva izdali upravno in vrhovno sodišče. S tem je postopek pred protikorupcijsko prestal presojo tudi najvišje sodne instance na evropski ravni, so poudarili v KPK.

KPK je namreč v nadzoru premoženjskega stanja Jankovića ugotovila, da je v času opravljanja svoje funkcije od leta 2006 "sistematično opuščal svojo zakonsko dolžnost celovite in pravočasne prijave premoženjskega stanja oziroma sprememb skladno z zakonom".

Janković po ugotovitvah KPK v zakonskem roku ni prijavil lastništva dela nepremičnin, lastništva delnic Luke Koper, lastništva in poslovanja z vrednostnimi papirji Krke ter razpolaganja z gotovino, položeno na transakcijske račune v višini 29.500 evrov v letu 2007. Več let zapored ni poročal o spremembah denarnih sredstev v skupni višini skoraj 800 tisoč evrov.

V času opravljanja funkcije župana oz. poslanca je med 17. novembrom 2006 in 24. majem 2012 prejel na svoje bančne račune skupno 2,99 milijona evrov, od tega za 2,4 milijona evrov nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom oziroma drugimi običajnimi prilivi.

Janković je sprožil upravni spor

Šlo je sicer za ponovljen nadzor nad Jankovićevim premoženjskim stanjem. V prvem je KPK, ki jo je takrat vodil Goran Klemenčič, prišla do podobnih ugotovitev. Nato je Janković sprožil upravni spor. Zadeva je šla vse do vrhovnega sodišča, ki je poročilo odpravilo. Predsednik komisije Boris Štefanec se je nato odločil za ponoven pregled Jankovićevega premoženjskega stanja.

Janković je sicer v pogovoru s komisijo dejal, da ni vedel, da mora spremembe denarnih sredstev na bančnem računu sporočati komisiji. Ob tem meni, da se njegovo premoženje glede na prijavo iz leta 2006 ni povečalo.

Ljubljanski župan se je na ugotovitve nadzora KPK pritožil najprej na upravno in nato na vrhovno sodišče. To je avgusta 2019 zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je KPK pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana ravnala pravilno in zakonito.