Politična odstavitev vodje enote zavoda za varstvo narave? "Jankoviću se ni nikoli uklonila."

Predstavniki civilne družbe pozivajo k ustavitvi po njihovem mnenju politične odstavitve vodje ljubljanske enote zavoda za varstvo narave Alje Grošelj, ki je po njihovem mnenju rezultat večletne pokončne in strokovne drže na področju ohranjanja narave v Ljubljani. Direktor zavoda očitke zavrača, svoje odločitve pa ne namerava preklicati.

Po oceni predstavnikov Mladih za podnebno pravičnost, Protestivala in platforme Ljubljana odprto mesto je ljubljanska enota zavoda pod vodstvom Alje Grošelj predstavljala zadnji branik pred povečano sečnjo na Rožniku in Grajskem griču ter spreminjanjem Tivolija v zabaviščni park in širše degradacije okolja v Ljubljani.

Grošelj odstavljena zaradi pomlajevanja kadra na zavodu

"Ta je resno zagovarjala progresivno pronaravovarstveno držo in se ni nikoli uklonila niti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je eksplicitno v medijih na njih pritiskal recimo glede koncerta Magnifica, niti ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku, ki je tudi pritiskal na njih, da naj spremenijo mnenje glede koncerta. Proti so bili tudi v primeru sečnje dreves na Rožniku in na Gradu ter gozdnogospodarskega načrta za Ljubljano, ki je trenutno v pripravi," je pojasnil Izidor Ostan Ožbolt iz platforme Mladi za podnebno pravičnost.

Po njegovih besedah so bili nevladniki v preteklosti posledično večkrat seznanjeni s tem, da se na vodstvo zavoda za varstvo narave izvajajo pritiski, da se odstavi vodjo ljubljanske enote. Bivšo vodstvo se je temu uspešno upiralo, z začetkom maja pa je vajeti vodenja institucije prevzel novi direktor Damijan Denac. "Kar naenkrat je odjeknila novica, da je bila Grošelj odstavljena z argumentom pomlajevanja kadra na zavodu," je poudaril Ostan Ožbolt.

Na pritiske, s katerimi se strokovnjaki srečujejo v javnih institucijah, kot je zavod za varstvo narave, je na novinarski konferenci opozorila tudi biologinja in nekdanja zaposlena na zavodu za ribištvo Brina Sotenšek. "Zdi se mi grozno, da smo to sprejeli kot neko normalno dejstvo in da vsakokratna vlada ta problem bodisi ignorira bodisi sama pritiska ali pa tudi posredno pritiska še dodatno s tem, da samovoljno nastavlja in odstavlja direktorje. Mislim, da je to zelo sporna praksa," je poudarila. Tudi sama je bila deležna pritiskov oziroma groženj z odpovedjo v primeru lastnega angažmaja za referendum za vodo, njeni nadrejeni pa so se bali sankcij s strani takratne vlade, je dejala.

Zahtevajo preklic razrešitve Alje Grošelj

Predstavniki civilne družbe od novega vodstva zahtevajo, da prekliče razrešitev Alje Grošelj, svet zavoda, ki se bo sestal na seji v četrtek, pa pozivajo, naj k odločitvi direktorja poda negativno mnenje. Svet zavoda naj po predlogu nevladnikov premisli tudi o zmožnosti nadaljevanja dela direktorja.

"Upamo, da bo imel svet zavoda oziroma neodvisni strokovnjaki v njem dovolj trdno pozicijo, da bodo dali rdečo luč zamenjavi vodje ljubljanske enote," je bil jasen Ostan Ožbolt. Vladajočo koalicijo pa pozivajo k prekinitvi podpore županu Jankoviću ter ustavitvi političnega lomastenja po zavodu in pripravi zakonodaje, ki bo ščitila pokončne in strokovne posameznike.

Kritični so tudi do trenutne različice osnutka gozdnogospodarskega načrta za Ljubljano, ki je bil v javni razpravi do začetka preteklega tedna ter po njihovem mnenju povečuje najvišji mogoč posek gozda na Rožniku in drugod "za kar 40 odstotkov in predstavlja direkten napad na naravo v mestu". Da osnutek ne upošteva naravovarstvenih smernic, pa je po pojasnilih nevladnikov v mnenju, pod katerega je podpisana Alja Grošelj, opozorila tudi ljubljanska enota zavoda za varstvo narave.

"Jaz nisem politični kader"

Vodstvo zavoda za varstvo narave očitke civilne družbe o političnih pritiskih zavrača. "To ne obstaja, tega ni, jaz nisem politični kader in nobena politika nima name vpliva," je za STA dejal direktor zavoda Damijan Denac. Kot je pojasnil, za svojo odločitvijo glede razrešitve Grošelj stoji in je ne namerava preklicati.

Po njegovih besedah je razlog za to odločitev notranja reorganizacija zavoda. "Sam moram gledati na zavod kot celoto, ki je sestavljena iz sedmih območnih in ene osrednje enote, ter uporabiti kadre optimalno za delovanje zavoda, doseganje ciljev in uresničevanje vizije, ki sem jo predstavil in zaradi katere sem bil izbran kot direktor," je zatrdil.

Po njegovih navedbah bo novi vodja ljubljanske enote postal dolgoletni zaposleni na zavodu in predsednik njegovega strokovnega sveta Denis Žitnik.