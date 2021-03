Sodni svet podprl "upor": Sodnik Pogačnik je kršil zakon in ustavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzem spisa ali poseg v njegovo sojenje, sodnik se je takšni nezakoniti ustni odredbi dolžan upreti. Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom ustave. To je med drugim povsem soglasno odločil sodni svet po pritožbi sodnice, da je predsednik okrožnega sodišča kršil njeno neodvisnost.

Sodni svet je v sklepu, da sta bila kršena ustava in zakon, prikril, katera sodnica se je pritožila in kateri šef sodišča je ravnal nezakonito in neustavno. A po dogajanju lahko sklepamo, da gre za primer, ko se je sodnica Ana Testen pritožila čez ravnanje šefa ljubljanskega sodišča Marjana Pogačnika, ker je morala naglo zapustiti službo ljubljanske okrožne sodnice. Predsednik Okrožnega sodišča Pogačnik jo je brez vsakršne pisne obrazložitve prerazporedil na Okrajno sodišču v Kamniku, kjer pa ni bilo katastrofalnega primanjkljaja kadra.

Cenzurirani Marjan Pogačnik

Sklep, v katerem je sodni svet, ki ga vodi vrhovni sodnik Erik Kerševan, verjetno zaradi nerazumnega zakona o varovanju zasebnosti, cenzuriral, kateri šef sodišča je ravnal nezakonito in neustavno in tudi ime sodnice, ki se je pritožila, je takšen:

Da gre za Testenovo in Pogačnika lahko kljub nenavadni cenzuri sklepov sodnega sveta, nezakonito ravnanje šefa sodišča v službi namreč nikakor ne more biti stvar zasebnosti in imen zaradi tega ne bi smeli prikrivati javnosti, sklepamo po novinarski zgodbi o premestitvi sodnice, ki jo je objavila novinarka Večera Damjana Žišt.

Sodnico so čakale škatle

Žištova je razkrila, da je Pogačnik oktobra v svojo pisarno poklical sodnico Testenovo in vodjo kazenskega oddelka tega sodišča, sodnico Dejo Kozjek zaradi uradnega zaznamka policista Roka M. s Policijske postaje Grosuplje. Policist je potožil Pogačniku, da naj bi se sodnica Testenova neprimerno obnašala, ko je s kolegi opravljal hišno preiskavo. Sodnica naj bi bila sedela v bližnjem lokalu in komentirala delo policije. Tam je bila zasebno. Menda naj bi bila govorila o tem, da je bilo pri opravljanju hišne preiskave storjenih kup napak in da se izvaja nestrokovno.

Vsebina uradnega zaznamka policista naj bi bile po mnenju Pogačnika tako hude, da se je odločil zoper sodnico naglo ukrepati, menda ji ni niti ni pustil do besede, da bi pojasnila svojo plat zgodbe. Pogačnik je sodnici z ustno odredbo odvzel zadeve, preklicati bi morala tudi vse že razpisane obravnave.

Ko je sodnica prišla v službo, so jo že čakale škatle, v katere je morala zložiti vse svoje sodne spise, ker bodo dodeljeni drugim sodnikom.

Prerazporeditev je bila skrajno nenavadna in, kot je zdaj odločil sodni svet, jo mora Pogačnik naglo preklicati.

