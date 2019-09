Nadzorniki za direktorja Uradnega lista imenovali Denisa Stroliga

Nadzorni svet Uradnega lista Republike Slovenije je na današnji dopisni seji za direktorja družbe imenoval Denisa Stroliga, so objavili na spletni strani družbe. Pravnik s 26-letnimi izkušnjami na področju vodenja družb, različnih poslovnih področij in timov bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. Stroliga so izbrali izmed osmih kandidatov, ki so ustrezali razpisnim pogojem.